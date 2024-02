Dois desses espetáculos apresentar-se-ão em palco com jovens que ainda estudam na Academia de Música de Espinho (AME) ou na Escola Profissional de Música de Espinho (EPME).

“Temos um artista da área do jazz reconhecido internacionalmente, um novo valor da música portuguesa que apresenta um espetáculo inédito em colaboração com um grupo de alunos das nossas escolas artísticas e um outro artista de culto que se apresenta com um ensemble de cordas da Escola Profissional de Música de Espinho. Isto demonstra que o Auditório de Espinho é, definitivamente, um lugar de encontro de muitas coordenadas distintas”, disse o programador André Gomes à agência Lusa.

O primeiro dos concertos anunciados é o do saxofonista norte-americano Joe Lovano com o Trio Tapestry, que integra ainda a pianista Marilyn Crispell e a baterista Carmen Castaldi.

André Gomes realçou que o músico “é reconhecidamente um dos nomes maiores do jazz”: lançou 25 discos na editora Blue Note entre 1991 e 2016, já venceu um Grammy e vários outros prémios de prestígio, e a 10 de abril apresentará em Espinho temas dos três álbuns que editou mais recentemente com as colegas de Tapestry, na ECM Records.

Três dias depois sobe ao palco a cantora portuguesa Ana Lua Caiano, cujo trabalho se caracteriza pela fusão entre música tradicional portuguesa e música eletrónica. A artista atuará no Auditório de Espinho com o Projeto Benjamim, que reúne alunos da AME e da EPME, e tem como objetivo proporcionar-lhes experiência com profissionais da área não-clássica, recorrendo para isso a arranjos especialmente concebidos para o efeito.

Já esgotado está o concerto de 20 de abril com Bem Gil e Moreno Veloso, o primeiro filho de Caetano Veloso e o segundo de Gilberto Gil.

Segue-se, a 01 de junho, a atuação do australiano Mick Harvey com a mexicana Amanda Acevedo. No ativo há mais de 40 anos como guitarrista, cantor, produtor musical e compositor, ele é reconhecido como membro dos Birthday Party e dos Bad Seeds, colaborou por longos anos com Nick Cave e PJ Harvey, lançou nove álbuns a solo, gravou bandas sonoras de filmes e documentários, venceu diversos prémios; ela é cantora, realizadora de cinema, artista plástica e assina com Harvey o álbum “Phantasmagoria in Blue”, editado em 2023. Temas desse trabalho e do disco “Five ways to say goodbye”, que ele lançou a solo no início de 2024, subirão ao palco do Auditório com um ensemble de cordas constituído por alunos da EPME.