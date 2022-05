Ouça aqui o episódio do podcast "Um Género de Conversa" com Ana Sofia Martins:

Estrela internacional da televisão, Ana Sofia Martins começou a desfilar aos 14 anos e sua história tem inspirado muitas milhares de miúdas e mulheres. A personagem Mara, da telenovela da TVI Única Mulher, trouxe-lhe visibilidade, outro público e uma noção de que Portugal não precisa de ser a última fronteira. Prova disso é o facto de não ter renovado o contrato com a estação de televisão, ter apostado na sua carreira lá fora e ser agora uma das atrizes da série “Devils”, em exibição na HBO Max. Neste episódio do podcast Um Género de Conversa, as anfitriãs Paula Cosme Pinto e de Patrícia Reis fazem uma viagem pela vida da artista.

