Para o mesmo dia já estão anunciados Billie Eilish, Finneas e Cage The Elephant.

Anderson .Paak, que será acompanhado pelos The Free Nationals, ganhou este ano a “Best Rap Performance” com “Bubblin”, na 61.ª edição dos Grammy Awards.

O músico deu um concerto memorável no Super Bock Super Rock em 2018. Recorde o que o SAPO24 escreveu sobre o espetáculo.

O cantor, rapper, compositor, produtor musical e multi-instrumentista norte-americano, oriundo de Oxnard, Califórnia, lançou o seu álbum de estreia, O.B.E Vol 1, em 2012.

Com “Malibu” (2016) esteve nomeado para os Grammy Awards na categoria "Melhor Álbum Contemporâneo”. Já no início deste ano, Anderson surgiu com o novo projecto “Ventura”.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 9, 10 e 11 de julho de 2020. Os bilhetes estão à venda nos pontos de venda oficiais.

Já confirmados estão Alt-j, Anderson .Paak & The Free Nationals, Billie Eilish, Cage The Elephant, Caribou, Da Weasel, Finneas, Hobo Johnson and The Lovemakers, Khalid, Parcels, Parov Stelar, Taylor Swift, Two Door Cinema Club e Wolf Parade.