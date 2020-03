"Andrà tutto bene" ou, em português, "Vai Ficar Tudo Bem", é música e um filme que pretender ser "uma homenagem à luta inglória que se travava nos hospitais italianos e ao isolamento social" que é "uma realidade por toda a Europa".

A mensagem partilhada no Youtube no dia 26 de março, e que conta já com mais de 240 mil visualizações e centenas de comentários, nasceu de uma ideia do músico Cristóvam, que ainda nos versos iniciais a apresentou ao seu amigo realizador Pedro Varela.

A ideia começou a ser desenvolvida nos primeiros dias de quarentena de ambos, que já se prolonga há quase 20 dias, em Portugal, país dos dois amigos. O vídeo e a música foram sendo trabalhados à medida que as sessões de composição e de gravação de imagens, muitas delas remotamente, foram acontecendo. No entanto, foram as filmagens por medida que foram chegando de diferentes partes do globo até Lisboa que permitiram a esta dupla conseguir finalizar este trabalho que dizem ser também "um grito de esperança".

A música foi misturada em Lisboa, assim como o filme que também recebeu pós-produção em vários locais diferentes nos arredores da capital portuguesa. "Todos juntos mas todos separados", dizem. Afinal trata-se de um grupo de amigos e profissionais que fizeram, no passado, muitos outros trabalhos em conjunto mas que, pela primeira vez, a distância física os manteve obrigatoriamente separados.