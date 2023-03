O livro reúne instantâneos, registos rápidos, outros com mais detalhe, a preto e branco, sobre a paisagem urbana de Lisboa, em miradouros, zona ribeirinha, junto a monumentos, onde é possível identificar o quotidiano turístico da cidade.

"Nos últimos anos, a pacata cidade branca mal se reconhece na profusão dos visitantes: das longas filas do eléctrico 28 aos ajuntamentos à beira-Tejo, do lotado Elevador de Santa Justa aos miradouros apinhados de tuk-tuks e roulottes, lá vai Lisboa, a doida, de selfie apontada e sorriso em esgar", descreve a Orfeu Negro, que edita o livro.

"Welcome to Paradise" é o mais recente registo visual de um autor que há mais de trinta anos desenha, ilustra, imagina e caricatura o espaço urbano, em particular Lisboa.

Neste campo, António Jorge Gonçalves já editou, por exemplo, uma trilogia de banda desenhada, com Nuno Artur Silva, na qual desenha uma Lisboa utópica, "Lisboa às Cores", com desenhos feitos nos anos 1980, e "Vigia", com aguarelas de paisagens sempre a partir de uma janela.

Na página pessoal, António Jorge Gonçalves colige dezenas de imagens de cidades, em particular de Lisboa, resumindo: "A cidade é a minha ostra".