O primeiro single do disco de estreia do projeto, "Hemma", está nomeado para o Prémio Autores SPA, na categoria "Melhor tema de música popular".

No início de 2018, Surma atuou no festival Eurosonic, na Holanda, e prepara-se para viajar para os Estados Unidos da América, para atuar no festival South By Southwest, em Austin, no Texas, no dia 17 de março.

Até ao final de maio, Surma tem mais de 30 datas agendadas para concertos na Polónia, Alemanha, Suíça, Itália e Portugal.

Em 2017, um outro projeto de Portugal, os First Breath After Coma, igualmente de Leiria, foram nomeados para o prémio da IMPALA, que em edições anteriores foi entregue a discos de José Gonzalez, Adele, The xx e Agnes Obel.

Antes, em 2016, a editora de Surma e dos First Breath After Coma, a Omnichord Records, recebeu da IMPALA o prémio "Young label spotlight", que reconhece as jovens editoras europeias, independentes, mais inspiradoras da Europa.

O vencedor do prémio melhor álbum europeu do ano é anunciado pela IMPALA em março e sucederá à dinamarquesa Agnes Obel, vencedora no ano passado.

Os dinamarqueses D/Troit, os alemães Gurr, a britânica Laura Marling, o francês Orelsan, o italiano Coez, o norueguês Cezinando, o holandês André Hazes Jr., a neozelandesa Aldous Harding, Kaukolampi, da Finlândia, Hangszersimogato, da Hungria, Chui i Jazz orkestar HRT, da Croácia, Marko Louis, da Sérvia, Sirom, da Eslovénia, Super Besse, da Bielorrússia, são outros projetos nomeados.