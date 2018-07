Yoko Ono anunciou esta terça-feira que vai lançar um novo álbum aos 85 anos, reivindicando que a mensagem de paz que marcou toda a sua vida continua necessária em 2018.

Em "Warzone", que será colocado à venda a 19 de outubro, Ono vai revisitar canções escritas desde 1970, encerrando com "Imagine", o lendário hino pacifista, composto pelo ex-Beatle John Lennon, o seu falecido marido.

"O mundo está tão desastroso... As coisas estão muito difíceis para todos", declarou em comunicado. "Não é demasiado tarde para mudar o mundo. Precisamos de Yoko agora mais do que nunca", acrescentaram os seus representantes em declaração.

A nova-iorquina, nascida no Japão, esclareceu que "Warzone" não será a sua última obra, e acrescentou que está a trabalhar num novo álbum.

As 13 músicas do disco, produzido pelo seu filho Sean Ono Lennon, foram arranjadas novamente para colocar a melodia em segundo plano e em primeiro a voz de Yoko, como que a declamar.

Durante o anúncio, a também artista plástica lançou uma nova versão da canção que dá título ao disco, que apareceu no musical de 1994 "New York Rock" sobre a sua vida com Lennon.

A carreira musical de Ono, criada entre Tóquio e Nova Iorque, estava em plena ascensão quando conheceu Lennon e se tornou na sua segunda esposa.

O casal usou a lua-de-mel para protestar contra a Guerra do Vietnam num ato televisionado em direto.

Yoko manteve-se ativa na luta pela paz e na preservação do legado de Lennon depois do marido ter sido assassinado em frente ao apartamento onde os dois moravam em Nova Iorque em 1980.