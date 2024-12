Numa mensagem publicada nas redes sociais da produtora Força de Produção foi anunciado o cancelamento do espetáculo, nos dias 26 e 27 de setembro de 2025, sem qualquer justificação.

Os detentores de bilhetes vão poder pedir reembolsos nos locais onde os compraram, lembrou a produtora.

Em junho deste ano foi anunciado que as duas récitas de “A madrugada que eu esperava” iriam passar para setembro de 2025, depois de, em maio, terem sido canceladas por causa de um acidente com um dos atores.

“A madrugada que eu esperava” estreou-se em fevereiro em Lisboa, no Teatro Maria Matos, onde esteve em cena até 28 de abril.

