A Feira Internacional de Arte Contemporânea contou nesta edição com a participação de 84 galerias de 15 países. Segundo Maribel López, diretora da ARCOlisboa, “um dos aspetos mais destacados desta edição é o trabalho que as galerias realizaram nos seus stands que, com o desenvolvimento de projeto curatoriais e a relação entre as obras, faz com que cada espaço se torne numa pequena exposição”.

Instalada no histórico espaço da Cordoaria Nacional, a ARCOlisboa consolidou-se como um encontro internacional de arte contemporânea em Portugal e instrumento essencial para a visibilidade de artistas portugueses perante instituições internacionais e mais de 150 colecionadores vindos da Europa e da América.

Foram feitas aquisições relevantes como as realizadas pela Câmara Municipal de Lisboa, que comprou um total de 15 obras de 7 artistas. Juntam-se as da Fundação ARCO que, com a assessoria de Tania Pardo e João Laia, adquiriu obra da artista portuguesa Sara Bichão, da galeria Filomena Soares, que passará assim a fazer parte da Coleção Fundação ARCO, alojada no CA2M Centro de Arte Dos de Mayo da Comunidade de Madrid.

Por sua vez, a Vieira de Almeida aumentou os fundos da sua coleção com a compra de uma obra de Ignasi Aballí, na galeria Vera Cortês.

Nesta ocasião, e com um júri formado por David Barro e Mariana Pestana, foi concedido o Prémio Fundação Millenium BCP ao melhor stand da feira, que recaiu na galeria Ehrhardt Flórez.

Pelo quinto ano, a ARCOlisboa atribuiu também o Prémio Opening Lisboa cujo júri, formado por Hiuwai Chu, Yina Jiménez Suriel, João Laia, Filipa Oliveira, João Paulo Quintella e Amanda Reis Tavares, reconheceu a galeria 4710 Gallery - Tiflis pela qualidade dos seus trabalhos, a coerência narrativa do stand e o seu compromisso com as práticas emergentes do seu país. Este galardão premeia o melhor stand da secção com a devolução do preço do seu espaço na feira.

As galerias Anca Poterasu - Bucareste e Meno Parkas – Kaunas – receberam também uma menção especial pela força das obras apresentadas.

A ARCOlisboa é coorganizada pela Câmara Municipal de Lisboa, com o apoio da DGARTES, da Fundação EDP, da Fundação Millenium BCP, Fundação Vasco Vieira de Almeida, MEXTO Property Investment, Turismo de Lisboa, Bellissimo Cafés/Marca Grupo Nabeiro, Super Bock Group, Santogal, Valorpneu, Art works, Ruinart, Casa Cadaval, Quinta do Casal Branco, a Fundação Altice, e com a coordenação local da produtora Café Pessoa.

A oitava edição da ARCOlisboa realizar-se-á de 29 de maio a 1 de junho de 2025 na Cordoaria Nacional.