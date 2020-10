O artista plástico Ai Weiwei vai anunciar hoje, no Museu da Eletricidade, em Lisboa, a sua primeira exposição em Portugal, que deverá ocorrer em 2021, a noticia foi avançada pelo Expresso e confirmada pelo Público.

Durante a conferência de imprensa, que está marcada para as 11h00, deverão ser anunciados os detalhes do evento, nomeadamente o local, a temática e a data da exposição.

Em setembro, em entrevista ao Ípsilon, o Weiwei já teria avançado que estaria a preparar uma “grande exposição”, motivo que o levava a passar bastante tempo em Portugal.

Nascido em agosto de 1957, em Pequim, Ai Weiwei tem trabalhado há décadas sobretudo na área do documentário e artes visuais, mantendo uma postura crítica sobre a China, em questões de direitos humanos, sendo autorizado a sair em 2015, já depois de vários trabalhos de investigação de corrupção no governo chinês, mas também após ter sido consultor do ateliê de arquitetura Herzog & de Meuron para o Estádio Nacional, para os Jogos de Pequim 2008.