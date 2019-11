É uma pintura ao ar livre que já levou muitas voltas. A original demorou uns dois ou três dias e foi feita pouco depois da queda do muro de Berlim. Em cima de um escadote, Ana Leonor Madeira Rodrigues recordou o desastre de Chernobyl, fazendo uso do azul, do preto e de vários jogos de sombras.

O convite partiu da artista alemã e sua amiga Ursula Wunsh, que vivia do lado oriental de Berlim. Conheceram-se num ‘workshop’, ainda com um muro erguido, e ainda hoje vão mantendo contacto.

“Ela disse-me que iam pintar no lado proibido do muro e que as obras tinham de ter um tema ligado à ecologia (…). As primeiras pinturas andavam à volta disso. Depois, com o tempo, foi-se abandonando esse tema. Ela perguntou-me se eu queria participar”, contou à agência Lusa a artista plástica portuguesa, acrescentando que não precisou de pensar muito no que dizer.

“Claro que quero! Vou fazer uma pintura no muro”, respondeu Ana Leonor Madeira Rodrigues, que confessa ter uma grande paixão por Berlim, podendo assim ter uma “ligação para sempre” à cidade.

Pouco tempo depois a pintura foi vandalizada e, mais tarde, restaurada pela própria, num projeto de renovação que envolveu vários dos artistas originais. No fundo da obra, a letras brancas, a artista portuguesa deixou o endereço de ‘email’.

“Como eu deixei lá o meu email, de vez em quando tenho notícias de pessoas que me escrevem ou que me enviam uma fotografia da pintura. A última que recebi fez-me ganhar o dia. Era um senhor do Canadá a dizer-me que adorou a minha pintura e que marcou a ida dele a Berlim. Para um artista ler isso é bestial”, conta.

Ana Leonor Madeira Rodrigues foi para a Berlim ocidental uns meses antes da queda do muro. “Tinha vendido duas pinturas grandes na Alemanha. Já tinha vivido em Munique e visitado Berlim, cidade de que gostei muito. Então decidi ir à aventura”, revela à Lusa.