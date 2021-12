O último episódio do ano tinha de ser especial e envolver aquele recap de 2021 da praxe, mas não podia ser apenas mais um. Portanto, se assim era, decidimos fazer algo diferente — e o que agora vos apresentamos é um episódio "Especial Best of 2021, Crossover com Private Joke", podcast de cultura pop, da autoria de Guilherme Fonseca e Pedro Silva. O intuito? Descobrir quais foram as melhores séries e filmes a estrear este ano.

O problema é que não queríamos apenas fazer listas, pelo que não esperes aquela tirada (passe a expressão) que serve apenas para somar pontuações e chegar a um top com os cinco melhores de cada uma das categorias. Aqui, amigos, há defesa de charme "pelos seus". Não basta só dizer que o "Spider-Man: No Way Home" vale cada euro do bilhete ou dizer que "White Lotus" é a melhor sátira do ano — mais até do que "Don’t Look Up".

Pondo as coisas noutros termos: o João Dinis, a Mariana Santos e o Miguel Magalhães discutiram com Guilherme Fonseca e Pedro Silva o que melhor se fez em 2021, originando um episódio recheado de boas discussões, alguma polémica e onde houve ainda tempo para falar de stand-up comedy e de... videojogos.