“Este ano tivemos a colaboração dos Bombeiros Sapadores do Funchal, a quem endereço desde já os meus cumprimentos porque, na falta de renas, trouxeram-nos o Pai Natal na autoescada e trouxeram-nos também um pouco da magia que lembra esta época, apesar de ainda termos um tempo quente, que é o frio e a neve, com esta chuva de espuma”, disse o responsável da autarquia do Funchal.

Miguel Silva Gouveia inaugurou a Aldeia do Natal, uma iniciativa que ocorre pela terceira vez em parceria com a Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF).

A Praça do Município fica transformada “num espaço de entretenimento dedicado às crianças, com um calendário de atividades diárias durante toda a época natalícia”, até 06 de janeiro, disse.

O autarca apontou que a intenção é transformar aquele espaço central da cidade “em exclusivo, num local para o público mais jovem e, obviamente, para as suas famílias”, que podem encontrar ali “um modelo complementar à oferta natalícia que a cidade já tem durante esta quadra, com um conjunto de atividades durante toda a semana, e também ao fim de semana”.

Também mencionou que a Câmara do Funchal pretende com esta iniciativa “dinamizar o comércio tradicional”.