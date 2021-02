Desde quinta-feira, 11 de fevereiro

No streaming:

“Amor ao Quadrado”: A professora Monika (Adrianna Chlebicka) tem uma vida secreta como modelo fotográfico - atividade onde é conhecida como Klaudia — para pagar as dívidas do seu pai. Durante uma sessão cruza-se com Enzo (Mateusz Banasiuk), um famoso jornalista obrigado pela sua chefe e amante Alicja a aparecer no anúncio. Esta comédia romântica polaca realizada por Filip Zylber estreia na Netflix.

“Ponto Vermelho”: David (Anastasios Soulis) e Nadja (Nanna Blondell) lutam para salvar o seu casamento. Quando Nadja fica grávida, tentam reacender o relacionamento e decidem viajar para as magníficas paisagens do norte da Suécia, para uma caminhada de esqui. Mas, depois de uma discussão com dois caçadores locais, a viagem romântica transforma-se lentamente num pesadelo. Quando detetam um ponto de laser vermelho na tenda são forçados a fugir rapidamente para o deserto frio e implacável. Isolados nas montanhas, são perseguidos por atiradores sem escrúpulos enquanto o seu passado também volta para assombrá-los. Poderá ver este drama e thriller com realização de Alain Darborg na Netflix.

Começa a Quarentena Cinéfila (2ª Fase)

Com as salas de cinema ainda fechadas, muitos de nós têm recorrido às plataformas de streaming para nos entreter com a sétima arte. A Medeia Filmes, em colaboração com a Leopardo Filmes, realiza agora a segunda parte da Quarentena Cinéfila, um evento que quer mostrar raridades do cinema num formato online e gratuito.

A partir desta quinta-feira são apresentados mais 5 filmes de Bernardo Bertolucci, Carlos Saboga, Monte Hellman, Sara Driver e Larisa Shepitko. Para estrear, Eu e Tu (2012), está disponível até às 11h59 do dia 15. Pode consultar a programação completa aqui.

Quando: Até 25 de fevereiro

créditos: Netflix

Sexta-feira, 12 de fevereiro

No streaming:

“A Todos os Rapazes: Agora e Para Sempre”: a história de amor da saga da Netflix “A Todos os Rapazes”, realizada por Michael Fimognari, chega agora ao fim com o terceiro filme. Enquanto se prepara para o final do liceu e o início da vida adulta, viagens reveladoras levam Lara Jean Covey (Lana Condor) a mudar a sua visão de como será a vida com a sua família, amigos e Peter (Noah Centineo) depois da formatura.

“The Map of Tiny Perfect Things”: Esta é a história de Mark (Kyle Allen), um adolescente perspicaz que vive feliz num mesmo dia que se repete sem fim. A estabilidade deste ciclo repetitivo de tempo é alterada quando Mark conhece a misteriosa Margaret (Kathryn Newton), também ela presa num ciclo do tempo. Mark e Margaret formam uma parceria magnética, com o objetivo de encontrarem as pequenas coisas que tornam aquele dia perfeito. Segue-se uma história de amor com uma reviravolta fantástica, enquanto os dois lutam para descobrir se é possível escapar àquela armadilha sem fim. Realizado por Ian Samuels, conhecido pela comédia romântica da Netflix “Sierra Burgess é uma Loser”, estreia na Amazon Prime.

Começa o Ciclo Ángela Molina - Cervantes online

A atriz espanhola Ángela Molina Tejedor é um dos nomes do cinema mais representativos da Transição Espanhola (passagem do regime ditatorial de Franco para uma democracia) e receberá neste ano o Goya de Honor pela sua carreira cinematográfica. O Instituto Cervantes decidiu homenageá-la ainda de outra forma: com um ciclo de cinema.

O primeiro filme a ser exibido será “La Sabina” (1979), uma narrativa em que um intelectual inglês visita uma pequena terra na Andaluzia com o intuito de investigar o desaparecimento de um compatriota, há 100 anos. Ao indagar, fica a par da lenda de Sabina, uma misteriosa mulher dragão. A descoberta transforma-se numa obsessão.

Todos os filmes estarão disponíveis durante 48h, a partir das 19h00.

Quando: Até 28 de fevereiro

Estreia Última Hora - D. Maria II em Casa

Num momento em que estamos todos confinados em casa, o teatro D. Maria II traz-lhe o teatro ao conforto do seu sofá. A cada sexta-feira, é estreada uma nova peça que passou recentemente pelo D. Maria II, ficando em exibição durante 2 semanas.

Depois de “Fake”, chega a vez de “Última Hora”. Esta é uma peça que nos dá a conhecer uma redação de um jornal, liderada pelas personagens interpretadas por Miguel Guilherme e Maria Rueff, que vive o destino de todos os periódicos: uma grave crise e a aproximação do fim. Com texto de Rui Cardoso Martins e encenação de Gonçalo Amorim.

Quando: Até 26 de fevereiro

Quanto: Bilhetes a 3€

créditos: Jardins Abertos

Sábado, 13 de fevereiro

Jardins e Embaixadores

Desde 2017 que o Festival Jardins Abertos tem aberto os portões de muitos jardins desconhecidos e privados de Lisboa.

Agora, através do YouTube, ficamos a conhecer os jardins dos palácios e casas das embaixadas numa visita guiada pelos embaixadores convidados, como a Casa Carlucci, residência oficial do Embaixador dos Estados Unidos em Portugal.

Quando: Até 31 de março

créditos: DragTaste

Domingo, 14 de fevereiro

The Love & Secrets Online Interactive Experience

Com os drag brunches cancelados, a Drag Taste teve de mudar a ementa e continua a aposta nos espetáculos online que têm sido um verdadeiro sucesso. Este espetáculo é para casais, mas também para encontros às cegas ou solteiros que "desejam sentir a atmosfera romântica, tonta e divertida do amor, diretamente nas suas casas".

Poderá contar com drag queens com coreografias exclusivas, apresentações ao vivo, jogos divertidos e interativos, piadas, fogo-de-artifício, cupidos voadores, vestidos, perucas e um Doutor do Amor que vai ensinar a receita para a Poção do Amor.

Quanto: Inscrição entre 20-30€

Termina “Yerma” e “A destruição de Sodoma” - Lorca em casa

Tal como muitos outros eventos, as peças “Yerma” e “A destruição de Sodoma” estavam programadas para 2020, mas foram adiadas devido à pandemia. Depois de terem estreado apenas quatro vezes em sala, chegam agora ao online.

“Yerma” é uma das mais famosas peças de Federico Garcia Lorca que integra a Trilogia Dramática da Terra Espanhola, juntamente com As Bodas de Sangue e A Casa de Bernarda Alba.

Já “A destruição de Sodoma” é um trabalho inacabado do poeta andaluz que, na visão do encenador António Pires, funciona como uma “performance-instalação”.

Quando: Até 14 de fevereiro

Quanto: Bilhetes a 2€

créditos: MyFrenchFilmFestival

Segunda-feira, 15 de fevereiro

Termina MyFrenchFilmFestival

Tendo durado um mês, a edição de 2021 do MyFrenchFilmFestival termina agora nesta segunda-feira. O festival internacional de cinema francês organizou-se este ano em torno de temáticas representativas da diversidade e da vitalidade deste género cinemático.

Foi o primeiro Festival de Cinema Francês completamente online do mundo e, em Portugal, ocorreu na plataforma de streaming Filmin Portugal, trazendo consigo 33 curtas e longas metragens dos mais variados estilos.

Por isso mesmo, foram divididos em diversas temáticas:

Forever Young – caminhos de iniciação na juventude e a transição da adolescência para a idade adulta;

Crazy Loving Families – humor, ternura e situações familiares complicadas;

True Heroines – através de retratos impressionantes, explosivos e singulares, esta secção celebra figuras femininas;

French Ghost Stories – uma coletânea de várias histórias de fantasmas «à la française»;

On the Road – evoca as migrações de mulheres e homens para o cinema, fugindo de conflitos internacionais;

Love is love – questionam o amor sob todos os ângulos;

Kids Corner – dedicada aos mais jovens com animação juvenil sem diálogos.

Quando: Até 15 de fevereiro

Quanto: Curtas-metragens gratuitas; longas a 1,99€ cada

créditos: Teatro D. Maria II

Terça-feira, 16 de fevereiro

O poético e o político

Se alguma vez viu o filme “O Clube dos Poetas Mortos” (1989) e quis fazer parte, temos boas notícias para si. O D. Maria II organiza um “encontro das palavras” sob o nome de Clube dos Poetas Vivos. Uma vez que não é possível fazer eventos presenciais, irá ser em direto no Instagram do Teatro.

O poético e o político é o tema do próximo encontro: uma sessão em que se pretende pensar a poesia (e a arte) como alternativas sérias, políticas e de sobrevivência, em momentos de crise.

Teresa Coutinho conversa com Gisela Casimiro (artista, poeta e cronista), João Sousa Cardoso (artista, escritor, crítico e docente) e Marta Lança (editora BUALA, programadora, freelancer transdisciplinar). Além disso, vários atores irão ler poemas de reflexão sobre o passado, presente e, ainda, o futuro.

Quando: 16 de fevereiro, às 17h00

créditos: Lusa

Quarta-feira, 17 de fevereiro

Enterro do Entrudo - Carnaval em Casa

O Carnaval desta vez não sai à rua, mas vai a sua casa. O movimento Carnaval em Casa propõe uma grande folia, que cumpre todas as normas recomendadas pela DGS.

A agenda de eventos que inclui vários sets de DJs em direto, com uma sessão especial de discos pedidos no Dia dos Namorados, desafios para mascarados e até uma tertúlia carnavalesca, encerra nesta quarta-feira com o Enterro do Entrudo.

No site oficial poderá encontrar loja online onde pode comprar um “Kit Folião” (pulseira livre-trânsito para o Carnaval 2022, uma t-shirt para personalizar durante os diretos, uma bandeira para colocar na varanda, um autocolante para o carro e um crachá) e a história de cada uma das associações que se juntou ao movimento – Real Confraria do Carnaval de Torres; Ministros e Matrafonas; Lúmbias Grupo Carnavalesco; Associação Carnavalesca As Marias Cachuchas; Fidalgos do Carnaval de Torres Vedras; e Sacádegas - Associação Carnavalesca.

Pode saber mais aqui.

Quando: 17 de fevereiro, às 21h30