O tradicional festival de música dos Moinhos, decorre de 13 a 15 de agosto, associado à festa de Nossa Senhora dos Milagres, a 15 de agosto, e representa um importante cartaz turístico na ilha açoriana do Corvo, que soma cerca de 450 habitantes.

A produção do festival, que está a cargo da Nine Media Company, refere que “os Átoa estão de regresso com novo álbum e novo espetáculo ‘Sem Medos'”, com “novidades em palco, no cenário e no alinhamento, prometendo um concerto contagiante e repleto de boa disposição e energia”.

O “mote para esta ‘tour’ é o novo álbum ‘Sem Medos’, que já se encontra disponível em loja e nas plataformas digitais. ‘Sem Medos’ é um álbum mais maduro e coeso, onde Guilherme Alface, João Direitinho e Mário Monginho se afirmam não só como compositores e autores, mas também como produtores, uma vez que o disco foi coproduzido pela banda. Conta com as participações do ‘rapper’ Valas, no tema ‘O Nosso Tempo’, e de Kika, em ‘Conto o Tempo'”, acrescenta a informação hoje divulgada.

Segundo este comunicado, “em apenas quatro anos a banda de Évora deu mais de 250 concertos, foram nomeados para dois Globos de Ouro e para os Melhores do Ano da Rádio Nova Era e actuaram como banda de suporte no espectaculo de Jessie J, no Altice Arena”.

Em 2020 os Átoa estão de volta com um novo ‘single’, “Pensamento”, lançado no passado dia 16, e que sucede ao tema “O Nosso Tempo”, que conta com a participação de Valas.