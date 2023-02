Mary Carmack-Altwies, procuradora distrital de Santa Fé, capital do Estado do Novo México, apresentou esta terça-feira os documentos de acusação sobre Baldwin e Hannah Gutierrez-Reed, encarregada do protocolo de segurança das filmagens.

O processo ocorre quase duas semanas depois da procuradoria ter anunciado, pela primeira vez, que Baldwin e Gutierrez-Reed seriam acusados, depois das autoridades terem descrito um padrão criminoso de desrespeito à segurança.

Baldwin e Gutierrez-Reed declararam-se inocentes e prometeram lutar contra as acusações, noticiou a agência Associated Press (AP).

O advogado de Baldwin, Luke Nikas, recusou-se a comentar esta terça-feira e apontou para a sua declaração anterior sobre o caso, na qual considerou as acusações como um “terrível erro judicial”.

Já o advogado de Gutierrez-Reed referiu que divulgaria uma declaração mais tarde.

Caso sejam condenados, Alec Baldwin e Hanna Gutierrez Reed arriscam uma pena de prisão até 18 meses.

Em 11 de outubro de 2021, nas filmagens de “Rust”, que decorriam num rancho no Novo México, foi feito um disparo que vitimou a diretora de fotografia Halyna Hutchins e causou ferimentos no realizador, Joel Souza.

Baldwin apontava uma pistola para Hutchins quando a arma disparou, matando-a e ferindo o diretor Joel Souza.

Numa investigação paralela, as autoridades do Estado do Novo México aplicaram uma multa de 140.000 dólares, em abril ao ano passado, aos produtores das filmagens de “Rust”, incluindo Alec Baldwin, por não garantir o protocolo de segurança.

A morte de Hutchins já levou a novas precauções de segurança na indústria cinematográfica.