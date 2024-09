Tech sessions com oradores nacionais e internacionais, área de gaming, workshops, exposições, instalações de luz, som, artes digitais e performances são algumas das muitas atividades que farão parte da Aveiro Tech Week, que decorre entre 30 de setembro e 6 de outubro.

Organizada pela Câmara Municipal de Aveiro (CMA) e integrada na programação de Aveiro 2024 – Capital Portuguesa da Cultura, esta iniciativa gratuita dedicada à promoção da tecnologia, arte e cultura reforça o posicionamento do Município enquanto epicentro da rota tecnológica e polo de atração para as indústrias tecnológicas e criativas.

A sessão de abertura da Tech Week terá lugar na segunda-feira, dia 30, no Teatro Aveirense, pelas 15h00, e estará a cargo do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves. O Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, irá encerrar a sessão, que contará também com as participações de Raimundo Carreiro, Embaixador do Brasil em Portugal; Ana Figueiredo, CEO da Altice Portugal; e Paulo Jorge Ferreira, Reitor da Universidade de Aveiro. Após este momento, pelas 16h30, haverá uma visita a instalações tecnológicas, presentes em diversos espaços públicos da Cidade

Constituída por dois grandes eventos – TECHDAYS Aveiro (de 30 de setembro a 6 de outubro) e PRISMA / Art Light Tech (de 2 a 5 de outubro) –, a Aveiro Tech Week propõe um vasto programa de iniciativas abertas à Cidade e à comunidade, que desafiam o público a conhecer o que tem sido feito na área da transição digital da cidade.