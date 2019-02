A banda norte-americana Bad Religion vai regressar a Portugal para um concerto na sala Tejo da Altice Arena, em Lisboa, no dia 15 de maio, anunciou hoje a promotora.

“Uma das maiores instituições do Punk Rock mundial. Uma banda que é uma peça chave para entender o Punk Rock na sua vertente lírica e instrumental. O som é uma referência no estilo onde um extenso catálogo é uma impressionante história de hits e sucessos que, tocados ao vivo, não dão descanso nem defraudam o público que enche salas nos quatro cantos do Mundo”, pode ler-se no comunicado da Hell Xis Agency divulgado no Facebook.

A promotora salienta que se trata da estreia da banda de Greg Graffin em Lisboa, depois de, em 2000, ter passado pelo festival de Paredes de Coura.

Segundo a lista de temas patente na plataforma Setlist, nesse concerto os Bad Religion tocaram 24 canções, como “Punk Rock Song” e “A Walk”, antes de terminarem a atuação com “American Jesus”.

Formados em 1980, os Bad Religion estrearam-se em estúdio com um EP homónimo de sete polegadas, estando a preparar novos temas desde o ano passado, quando lançaram o ‘single’ “The Kids are Alt-Right”, sobre os Estados Unidos na era da presidência de Donald Trump.