"Mesmo não sendo grande, é um mercado a explorar, é mais um dentro da Europa, e Portugal tem uma cultura de banda desenhada muito forte. Queremos colocar Portugal no mapa do manga", afirmou à agência Lusa o editor brasileiro Júlio Moreno, o responsável da JBC Portugal.

"The Ghost in the Shell", considerado uma das obras emblemáticas da banda desenhada distópica e de ficção científica, foi editado em 1989, no Japão, deu origem a séries e a filmes, e ganha agora uma edição nacional, com mais de 300 páginas e adaptação para língua portuguesa, pelo autor de BD André Oliveira.

A editora JBC foi criada em 1992, no Japão, para aproximar japoneses de brasileiros, expandiu-se depois para o Brasil, onde passou a editar muito do que se faz de banda desenhada japonesa, conhecida como manga.

Júlio Moreno, 49 anos, natural de São Paulo, editor da chancela brasileira, está há um mês a viver em Lisboa para acompanhar o lançamento da editora em Portugal.

"Não queremos importar manga, a filosofia é diferente. É um projeto japonês, com um DNA do Brasil, mas a banda desenhada vai ser produzir totalmente em Portugal. A primeira vez que estive em Portugal, em 2007, não tinha espaço para manga. Agora encontrei uma pujança que não via antes", afirmou Júlio Moreno.