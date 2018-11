“Acabamos com um fim de ano gratuito que envolve todos e preserva as nossas tradições. O madeiro é algo que tem marcado os últimos anos e é algo que herdamos dos nossos antepassados”, salientou.

O programa inclui a iluminação de Natal em várias artérias da cidade, que é inaugurada no sábado, e ainda a mostra de 21 presépios feita pelas 20 juntas de freguesia do concelho e o Centro Cultural dos Trabalhados do Município, que será espalhada pelo centro da cidade.

A festa de passagem de ano decorre na praça do município e inclui a queima do “madeiro de Ano Novo”, fogo de artifício e um concerto da cantora Áurea.

Rui Santos afirmou que, nos últimos cinco anos, o “espírito de Natal regressou a Vila Real” e que, a cada ano que passa, o concelho se vai “afirmando como um destino onde vale a pena passar a quadra natalícia”.

O autarca frisou que 2017 “foi o melhor ano de sempre em dormidas no concelho” e acrescentou que se prevê que “2018 será ainda melhor”.

Por isso, sustentou, há também “quatro a cinco projetos turísticos em andamento” que “poderão duplicar o número atual de quartos”, que ronda os 250.

O programa “Bila Natal” é, segundo Rui Santos, “diversificado e para todos os gostos e públicos, desde as crianças aos mais idosos”, e visa “beneficiar o comércio local” e atrair "mais visitantes para o centro da cidade".

No dia 15 de dezembro realiza-se também, acrescentou, o “já tradicional almoço de Natal que junta à volta de 2.000 idosos” no Regimento de Infantaria 13.

“Queremos fazer mais com menos e para fazermos mais com menos temos que envolver toda a comunidade”, frisou.

O programa conta com a parceria da Associação Comercial e Industrial de Vila Real (ACVR), as freguesias, as escolas, a Igreja, as associações desportivas e culturais e os privados, como os comerciantes.