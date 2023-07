O início da compra de bilhetes foi às 12:00 de Lisboa, sendo que muitos dos fãs já se encontravam a esperar há mais de uma hora na página da See Tickets. No entanto, em vez de bilhetes o que encontram foi uma espera interminável que para muitos se transformaria na desilusão de não conseguir nenhum ingresso.

Depois de entrarem na página viam o seguinte aviso: “Devido à grande procura de bilhetes para Taylor Swift | The Eras Tour, pedimos que aguarde nesta página antes de ter acesso à venda dos bilhetes”, e ficavam a observar um ecrã azul.

Página azul - Taylor Swift créditos: DR

Depois disso, os fãs confrontavam-se com horas de espera intermináveis até concluírem que afinal não tinham bilhetes para comprar.

Esta informação passou a ser conhecida como o “ecrã azul” e na nas redes sociais era claro que Portugal se juntava agora 'The Great War' de aquisição de bilhetes, em referência à faixa do último disco de Taylor Swift.

A meio da manhã, a irritação passava para os cidadãos espanhóis que tentavam também adquirir bilhetes para o concerto em Portugal, chegou a aludir-se, inclusivamente, à necessidade de evocar a padeira de Aljubarrota para os derrotar:

A competência da See Tickets foi várias vezes questionada, uma vez que após o início da venda de bilhetes a empresa parou de responder às dúvidas de quem tentava comprar bilhetes.

Alguns utilizadores das redes sociais partilharam inclusivamente críticas à plataforma de venda de bilhetes que eram respondidas com "obrigado" apenas.

Já ao final da tarde, a empresa anunciava que apenas existem bilhetes 'VIP' para ambos os dias no valor de 539 euros.

Apesar das críticas, algumas pessoas acabaram por conseguir bilhete e fizeram a respetiva festa depois de muitas horas de espera:

Aqueles que adquiriram bilhetes devem agora aguardar até ao dia 10 de maio de 2024, data em que os bilhetes passarão a estar disponíveis na aplicação See Tickets Wallet. Ou seja, 14 dias antes do espetáculo que realizar-se-á pela primeira vez a 24 de maio. Já para quem adquiriu bilhetes para o espetáculo de 25 de maio, estes somente ficarão disponíveis a 11 de maio.

A See Tickets explica que esta é uma forma de evitar a revenda ilegal de bilhetes, bem como a especulação. Acrescenta que estão a trabalhar com "as autoridades competentes para esse efeito".

Neste momento, os fãs de Taylor Swift que ainda queiram adquirir bilhetes podem faze-lo optando pelo pacote 'VIP' no valor mais caro para dia 24, ou para dia 25.