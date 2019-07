Desde que surgiram em 1994, influenciados pela cena rock e grunge norte-americana, os Blind Zero editaram, por exemplo, o EP "Recognize" (1995), produzido por Ronnie S. Champagne, que tinha trabalhado com os Alice in Chains, e o álbum "One silent accident" (2000), com o produtor nova-iorquino Don Fleming.

A banda de Miguel Guedes, Nuno Espinheira, Pedro Guedes, Vasco Espinheira e Bruno Macedo conquistou o título de "Best Portuguese Act” (melhor performance portuguesa, em tradução livre) nos Prémios Europeus de Música, promovidos pela MTV.

A Orquestra Estatal de Leningrado é sucessora do património cultural e criativo da Orquestra Sinfónica Internacional “Tavrichesky”.

A sua missão passa pela “promoção de obras do património musical russo e mundial”, pode ler-se no comunicado.