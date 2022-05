O vocalista dos U2, Bono, vai publicar a 1 de novembro de este ano um livro de memórias que chegará às livrarias em Portugal nessa mesma data.

A obra já tem título, "SURRENDER", e a edição ficará internacionalmente a cargo do grupo internacional Penguin Random House.

Em Portugal a edição será da Objectiva, chancela da divisão portuguesa do grupo Penguin, informa a Penguin Random House Grupo Editorial em comunicado enviado à imprensa. Na mesma nota, lê-se que o livro de memórias terá uma “publicação simultânea em todo o mundo”.

“Em "SURRENDER", Bono escreve na primeira pessoa sobre a sua vida e sobre aqueles com quem a partilhou; leva-nos até aos seus dias de juventude em Dublin, ao momento em que perdeu a mãe subitamente, aos 14 anos, à improvável viagem dos U2 antes de se tornarem uma das bandas mais influentes de sempre, aos seus mais de 20 anos de ativismo, dedicados à luta contra a SIDA e a pobreza extrema”, refere em comunicado a Penguin Random House.

O livro tem ainda um subtítulo, “40 canções, Uma história”, indica a editora. Trata-se de uma referência aos 40 capítulos que compõem a obra, cada um dos quais fazendo menção a uma canção dos U2.

Bono, de 62 anos, criou ainda 40 desenhos originais para este livro e um vídeo, narrado por si, baseado nas suas ilustrações e a partir do excerto de um dos capítulos do livro, «Out of control», no qual o vocalista narra o episódio da composição do primeiro single dos U2, a 10 de maio de 1960, dia do seu 18. º aniversário.