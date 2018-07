“Desde a anterior edição do Boom, em 2016, o mundo continuou a mudar a um ritmo incrível. Na esfera social, divisões entre as pessoas parecem crescer; no sentido tecnológico e ambiental há uma irónica desconexão entre nós, apesar de uma maior necessidade de encontrar o equilíbrio interior. Entretanto, há preocupações crescentes de comunicação violenta nas nossas interações”, escreve a organização do evento que se realiza a cada dois anos.

Assim, “meditar sobre a geometria sagrada é uma forma de encontrar as respostas que se procuram e é por isso que é o tema da edição de 2018″.

Com múltiplas atividades para crianças também incluídas na programação do festival, o Boom vai contar com o “museu de arte visionária” e reunir, no Dance Temple, dezenas de nomes do trance psicadélico como Eat Static, Man With No Name, Parasense e Tristan (num ‘set’ especial para assinalar as duas décadas do evento).

O programa de concertos no espaço Sacred Fire inclui bandas como Black Bombaim, Dead Combo Fogo Fogo e O Gajo, para além de artistas internacionais que vão desde Cosmic Dead até Les Filles de Illighadad.

Dezenas de outros artistas nacionais e internacionais vão passar pelos vários espaços do festival até dia 29, havendo também painéis sobre ativismo social, económico, ecológico, político, espiritual, tecnológico e artístico, sobre temas que vão da redução do uso do plástico à inclusão, passando pela diminuição dos riscos no consumo de substâncias psicotrópicas.