O Boom Festival 2018 vai apoiar financeiramente o Centro de Estudos e Recuperação de Animais Selvagens (CERAS) de Castelo Branco, através do ‘Boom Karuna Project', foi hoje anunciado.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Boom Festival explica que decidiu apoiar novamente o CERAS de Castelo Branco, até na sequência do aumento do número de emergências devido aos incêndios de 2017

"Num ano ‘normal’, o CERAS da Quercus, Núcleo de Castelo Branco, recebe à volta de 200 animais. No ano passado, chegaram-lhe 370. Este foi o motivo pelo qual o Boom Karuna Project - projeto de responsabilidade social do Boom Festival, lançado no rescaldo da edição de 2014, decidiu apoiar financeiramente o CERAS", lê-se na nota.

Artur Mendes, da organização do Boom Festival, realçou que o ‘Karuna Project' (compaixão) "era mais um passo em frente na construção de um mundo menos díspar socialmente" e adiantou que o projeto era para manter em edições futuras.

O objetivo passa por apoiar entidades ou projetos locais que, por estarem no interior do país, têm menos facilidade em se financiarem.

O CERAS recebe cerca de 200 animais por ano (370, em 2017), de mais de 70 espécies diferentes, na sua maioria aves como cegonhas, águias, abutres, corujas, mas também mamíferos como lontras, texugos, morcegos e, em menor número, répteis e anfíbios.

A sua principal missão é recuperar animais selvagens debilitados e devolvê-los ao meio natural.

Esta é a segunda vez que é apoiado no âmbito do ‘Boom Karuna Project'.

O Boom Festival 2018 realiza-se em Idanha-a-Nova, entre 22 e 29 de julho.

Este evento bienal de cultura independente e sustentável realiza-se desde 1997, durante a lua cheia de julho ou agosto, sendo uma referência que já recebeu inúmeros prémios internacionais na área da sustentabilidade ambiental.