Vão estar no Teatro do Bairro Alto (TBA), em Lisboa, nos dias 3 e 4 de fevereiro e procuram "gozar com a obsessão que existe com as recriações de clássicos", refere a organização em comunicado.

Este espetáculo é uma “adaptação” performática e feminista do romance clássico Mulherzinhas de Louisa May Alcott e pretende ser " louco, irreverente e cosmicamente cómico", com o objetivo de desmantelar o "cânone tradicional para dar lugar ao futuro condenado da humanidade".

"Vamo-nos rir das tradições do teatro e gozar com a obsessão das pessoas com “os clássicos”, enquanto as Figs usam a história como um cavalo de Troia, virando-o do avesso antes de o transformarem numa catástrofe irreconhecível e cartunesca que fala de mudança climática, astrologia e da natureza infinita do universo", refere a organização.

'Figs in Wigs' são uma companhia não-hierárquica de performance britânica constituída por cinco amigas. Nos últimos dez anos têm feito espetáculos semi-épicos que desafiam os géneros. A sua abordagem é colaborativa e faça-você-mesma: escrevem, encenam, coreografam, compõem e atuam nas suas criações. Usam trocadilhos, piadas más e referências da cultura pop para encantar e desarmar públicos de todas as idades.

O espetáculo é em inglês com legendagem em português e é aconselhado para um público maior de 14 anos.

Os bilhetes para 'Little Wimmin' já estão à venda nos locais habituais e custam entre 3 e 12 euros, podendo ser adquiridos aqui.