"Lamentamos informar que, por incompatibilidade de agenda, o concerto de C. Tangana previsto para o NOS Primavera Sound 2022 não se poderá realizar", anunciou esta sexta-feira o festival na sua conta oficial da rede social Twitter.

"Pedimos desculpa pelos inconvenientes que esta alteração pode causar", acrescentam.

O espanhol, que traria na bagagem o muy aclamado "El Madrileño", estava agendado para o último dia do festival. C. Tangana estreou-se em palcos nacionais em 2019, com um concerto no Musicbox, em Lisboa.

Horas antes, a edição espanhola do festival já tinha confirmado que C. Tangana também não aturá no Primavera Sound Barcelona.

O NOS Primavera Sound, no Porto, que regressa entre 9 e 11 de junho de 2022 ao Parque da Cidade do Porto, vai contar com nomes como de Nick Cave & The Bad Seeds, Tame Impala, Pavement, Beck e Gorillaz, entre outros.