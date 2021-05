A novidade foi dada pela própria organização do festival através de uma publicação nas redes sociais, anunciando o “Download Pilot”, uma edição do festival que vai passar da lotação de 111 mil pessoas para apenas 10 mil.

O Download, conhecido festival de rock e metal realizado em Donington Park, tinha sido cancelado em março devido à pandemia da covid-19, mas regressa agora para os dias 18 a 20 de junho.

De acordo com a organização, o evento foi “ressuscitado” como um projeto piloto para o governo britânico continuar a medir os riscos de realizar eventos de massas durante a pandemia, estando enquadrado na segunda fase do “ Event Research Programme” e ocorrendo na presença de investigadores que vão supervisioná-lo.

O festival vai permitir que se ande sem máscara nem que se faça distanciamento social, sendo possível fazer “mosh” durante os concertos e acampar. Todavia, para que tal aconteça, os espetadores terão de realizar um teste rápido em casa e um teste PCR antes de se dirigir para o recinto. À entrada, terão de apresentar identificação e o resultado oficial do teste rápido.

Cinco dias após o festival, os investigadores pedem que se realize um segundo teste PCR e que, tal como no primeiro, se deixe os resultados num dos espaços designados pelo país. A realização de testes antes e depois do festival prende-se com a necessidade de avaliar o grau de risco e de transmissibilidade em eventos controlados.

De acordo com a BBC, das 58,000 pessoas que participaram em eventos de massas controlados no último mês — desde as que assistiram aos Brit Awards sem máscara até às perto de 6000 que estiveram numa discoteca em Liverpool — apenas 15 casos de Covid-19 foram detetados.

A organização frisa ainda que é necessário ter mais de 16 anos para assistir ao festival e que, em caso de teste positivo, é possível obter um reembolso total do bilhete.