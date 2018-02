O cantor brasileiro Cícero vai voltar a Portugal para quatro concertos, em Lisboa, Castelo Branco, Faro e Ílhavo, no mês de junho, para apresentar o novo disco, intitulado "Cícero & Albatroz", anunciou hoje a promotora.

Depois de concertos em 2015 e 2016, Cícero regressa a Portugal para expor "o disco em que as suas composições encontraram, na personalidade de cada membro da banda, um novo olhar".

No dia 20 de junho, Cícero atua no Capitólio, em Lisboa, no dia seguinte toca no Centro Cultural de Alcains, em Castelo Branco, para depois subir ao palco do Teatro das Figuras, em Faro, e, por último, a 23 de junho, da Casa da Cultura, em Ílhavo.