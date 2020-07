"E é isso que os colecionadores procuram: coisas de filmes com os quais cresceram, filmes de que gostam".

Outros artigos do cinema de ficção científica de grande valor que serão leiloados incluem um traje completo de Darth Vader — um dos cinco usados para promover o primeiro filme de "Guerra Nas Estrelas"— e um sabre de luz usado por Ewan McGregor na continuação da saga "Ataque dos Clones".

Há expectativa para que um capacete de avião usado por Maverick, personagem do ator Tom Cruise no filme "Top Gun - Asas Indomáveis", seja leiloado por cerca de 70.000 dólares.

O capacete é personalizado com o nome do personagem, tal como as luvas de boxe usadas por Sylvester Stallone no filme "Rocky" original.

E, numa venda rara, o medalhão de bronze original usado por Indiana Jones em "Caçadores da Arca Perdida" também será leiloado. O artigo, um presente de um produtor do filme a um amigo de família, deverá ser vendido por até 150.000 dólares.