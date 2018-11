Depois de "Carminho Canta Tom Jobim", "Maria".

"Maria", que carrega uma componente individual e coletiva, começa numa subtração de elementos, em "A Tecedeira". E a partir de aí nasce um disco que é uma "regressão" à sua origem como fadista e ao que sente ser o fado. Num trabalho que apelida de umbilical, mais maduro e que retorna à casa de fado. Não um regresso físico, mas recriado em estúdio através de outras figuras, que soma à pintura que acredita ser o fado.

O fado, o fado, o fado. Carminho fala do fado nesta entrevista como algo maior — quase transcendente. Vital, para si. Vital, para todos nós. Num exercício que procura e dá respostas à tradição e à contemporaneidade — e quem as crítica. Sem amarras ou preconceitos de ser "popfado", mas não o sendo apenas.

Diz: O fado "é uma experiência", "conta histórias", "uma linguagem", "uma língua viva". O fado "é como eu sou", em resumo.

O fado de Carminho e de "Maria" é este:

Por várias vezes disse que o fado é a sua salvação. Quantas vezes já o foi?

É sempre. Não é uma coisa de um momento em especial, mas é a forma que tenho de me orientar, de me sentir útil na vida e de encontrar respostas para as minhas dúvidas.

E pode ser a salvação de outros? Daqueles que o ouvem?

Pode, e já tive o prazer de ouvir esses testemunhos. Da forma como certas letras e certos artistas inspiram pessoas. Pessoas que se sentem perdidas ou sozinhas. O fado é consolador, por vezes.

Escolhia algum em específico, nessa missão que lhe atribui?

Não sei, acho que isso está dentro das pessoas. Nunca se sabe o que vai tocar em cada pessoa. Nós também não sabemos quando é que vamos ser tocados por alguma canção. Acontece, às vezes, do nada, sermos surpreendidos por outros artistas, por uma peça de arte numa exposição ou pelo depoimento de alguém. Nunca sabemos. Posso dizer que já recebi uma carta de uma pessoa que me disse que a "Senhora da Nazaré" [do álbum "Fado", 2009] lhe dava sempre uma força muito grande e a fazia pensar em não desistir. É curioso e meio bizarro. Obviamente que não sou eu que salvo as pessoas; são as pessoas que se salvam a si próprias. Elas encontram pontos de esperança e de consolo e nós [artistas], sem saber, fazemos isso por elas. Por isso é que o mundo é mágico. Andamos todos aqui a inspirarmo-nos uns aos outros e a acabar, sem saber, por nos salvarmos uns aos outros.

"Andamos todos aqui a inspirarmo-nos uns aos outros e a acabar, sem saber, por nos salvarmos uns aos outros"

Porque é que diz que este novo disco é um trabalho mais pessoal e íntimo?

Porque foi um processo de regressão à minha origem como fadista e ao que sentia ser o fado para mim. Resultou da minha procura por perceber o que é que aprendi com o fado — desde que era pequenina, quando estava de pijama ao colo do meu pai a ouvir a minha mãe cantar — e o que é que havia em comum em todas as noites de fado que vivi. Fui até à essência, ao essencial e ao minimalismo. Contrariando um bocadinho a tendência dos últimos anos, não é? A tendência da adição de elementos ao fado — onde também estou incluída e que é próprio do fado — como se este fosse um quadro onde vamos pintando e somando novas figuras — as percussões, os acordeões, os pianos — às tradicionais que já lá estavam. [Neste disco] fui subtraindo. Subtraí ao ponto de retirar os instrumentos ao fado e chegar apenas a uma voz. Foi aí que começou o disco e é por isso é que é tão íntimo.

A inclusão do tema "PopFado" não é por acaso, então.

Não.

É interessante como um tema dos anos sessenta, que se celebrizou na voz do António Calvário, diz tanto sobre um certo tipo de fado dos dias de hoje, que vai somando essas figuras.

"O fado que é democrata / mudou agora de estilo / pegou-se à arte abstrata / em concordata com tudo aquilo / deixou-se de vadiagem / e é todo intelectualizado / quis aprender a linguagem / e a mensagem do popfado"

Exatamente, e que não deixa de ser uma crítica a mim mesma, um riso de mim — sendo eu parte desta geração. Mas é uma questão [a de adição de novos elementos ao fado] infinda, sem resposta. Vai sempre existir entre os fadistas e as pessoas que não o são. Entre aqueles que utilizam os elementos do fado para fazer as suas músicas ou entre os fadistas que querem ir para outras mentalidades e fundir o fado. Estes movimentos de preservação do fado e de contemporaneidade vão trazendo sempre discussões. Porque há muitas discussões sobre até que ponto determinada incursão é verdadeira, honesta e defende o fado. Ou se está a ser levada por outros valores que têm mais a ver com atrair mirones, como diz o próprio tema.

A inclusão do tema surge como resposta a críticas que lhe tenham sido feitas?

Não. Às vezes sou criticada, mas não me sinto atacada. Gosto das críticas, porque acho que são construtivas e importantes para a pessoa crescer. Desde que as pessoas saibam analisá-las por si próprias e sejam honestas consigo mesmas. Cada um faz como quer, e eu acho que tenho de ser honesta comigo. Posso ouvir a crítica e ela pode ajudar-me a pensar, mas no fim tenho de conseguir ter uma resposta onde me sinto em paz comigo e que defenda aquilo que apresento às pessoas.

"Posso ouvir a crítica e ela pode ajudar-me a pensar, mas no fim tenho de conseguir ter uma resposta onde me sinto em paz comigo e que defenda aquilo que apresento às pessoas"

Quando é que percebeu que queria fazer esse exercício, a que chama de regressão?

Não sei. Andava a pesquisar muito, mesmo antes do Tom Jobin [do disco de 2016, "Carminho Canta Tom Jobin"]. Ouvi a coleção toda do Giacometti, das captações que fez pelas regiões de Portugal [Michel Giacometti foi um etnomusicólogo corso que fez importantes recolhas etno-musicais em Portugal]. Dos cantares de trabalho — que resultou num tema que fiz com os Tribalistas, o "Trabalivre" — à razão de ser do fado. Porque no início, o fado não era uma expressão artística. Era uma questão de sobrevivência emocional e de força.

Fui eu que produzi o disco. Depois de uma recolha exaustiva de reportório e de materializar como queria passar essa ideia da origem do fado, percebi que queria fazê-lo de três formas. Aceitando o momento, através da voz e do ambiente. Podia ter ido gravar o disco a uma casa de fados, ao vivo, mas quis, de alguma maneira, reinterpretá-la em estúdio. Por isso escolhi a pedal steel [um tipo de guitarra]. Mesmo vinda do country, e não do fado, tem um cariz ambiental que me diz muito. Sobre fado e sobre contar uma história — que também é outro dos valores que aprendi com o fado. O fado conta histórias.

E as letras, o poema?

A letra entra a par da música e do ambiente. Mas mais do que a letra, é a forma como se a canta, como os músicos acompanham aquilo que estou a dizer e que ambiente a envolve.

Ambiente, que pode ser criado pela ausência dele. Como começa o disco [com "A Tecedeira"].

Mas há um ambiente...