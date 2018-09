Concertos de Carolina Deslandes e de Aurea destacam-se na programação do Teatro Municipal da Guarda (TMG) para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, que também inclui um Festival Internacional One Man Band.

A cantora Carolina Deslandes sobe ao palco do grande auditório do TMG, pelas 21:30 do dia 04 de outubro e, no dia 27 de novembro, no âmbito das comemorações do Dia da Cidade, é a vez de Aurea atuar no mesmo espaço.

Ainda na música, destaque para a segunda edição do Festival Internacional One Man Band, a realizar nos dias 12 e 13 de outubro, no café concerto do TMG.

O coordenador e programador do TMG, Victor Afonso, disse na conferência de imprensa de apresentação da programação para os últimos quatro meses de 2018 que, no âmbito deste festival, serão realizados seis concertos.

Segundo o responsável, no dia 12 de outubro, atuam Chicken Diamond (França), Paul Demon (Itália) e Bones A One Man Band Experience (Portugal).

No dia seguinte, é a vez de o público assistir a concertos de Chuck Violence & His Oneman Band (Brasil), Banana Cósmina (Espanha) e do músico nacional Billy Lobster.

No teatro, realce para as peças "Do Alto da Ponte", dos Artistas Unidos (21 de setembro), "A Longa Noite de Camilo", pelo Teatroensaio e Teatro Nacional de São João (27), "O Deus da Carnificina", uma coprodução do Teatro da Trindade INATEL e Plano 6 (19 de outubro) e "O Torcicologologista, Excelência", pelo Teatro do Calafrio (de 19 a 22 de dezembro).

O TMG também vai receber os espetáculos de dança "Co:Lateral", por Balleteatro (dia 15 de setembro) e a produção de teatro, música e dança "Licenciado Vidriera", por Karlik Danza Teatro e El Desván Teatro (08 de novembro).

A galeria de arte do Teatro da Guarda recebe as exposições "Um Realismo Cosmopolita - Uma Exposição em Torno do Grupo KWY" (de 28 de setembro a 03 de novembro) e "Transversalidades - Fotografia Sem Fronteiras" (de 08 de dezembro a 26 de janeiro).

O vereador da Cultura da Câmara Municipal da Guarda, Victor Amaral, disse que a programação do TMG para os próximos quatro meses é diversificada e de qualidade.

"Na linha daquilo que temos vindo a trabalhar, creio que estamos numa fase de consolidação e de afirmação deste Teatro pela qualidade da programação que temos", disse.

O autarca acrescentou que a programação para os últimos quatro meses de 2018 reforça "a diversidade da oferta" para captar mais público.

Apontou ainda que no primeiro semestre deste ano o número de espetadores no TMG foi de "mais dois mil" do que no período homólogo de 2017.