A Casa do Design de Matosinhos acolhe, a partir de 09 de março, uma exposição que relaciona o design português com a evolução dos correios e das telecomunicações em Portugal desde o final do século XIX.

Organizada pela Câmara Municipal de Matosinhos, pela Fundação Portuguesa das Comunicações e pela esad–idea, Investigação em Design e Arte, “SINAL – 100 Anos de Design das Telecomunicações e dos Correios em Portugal” mostra como, do telégrafo à comunicação móvel e digital, “a evolução tecnológica andou a par do desenvolvimento do design nacional e das principais correntes estéticas que lhe estão associadas”.

Com curadoria de José Bártolo, a exposição cobre um período temporal que vai do final do século XIX à entrada no século XXI, explicitando de que modo as telecomunicações e os correios reconfiguraram a vida pública e privada do país.

Da instituição do código postal à criação do Correio Azul, passando pela memória da empresa de Correios, Telégrafos e Telefones (CTT) e da TLP-Telefones de Lisboa e Porto, “SINAL” acompanha “uma história que, nos últimos 30 anos, foi capaz de alterar de forma radical o modo como vivemos e nos relacionamos”, refere a organização.

A exposição dá particular atenção ao design das emissões filatélicas, mas também ao design dos equipamentos, do fardamento, dos espaços e serviços que lhe estão associados, bem como à ligação das comunicações com a indústria nacional.

Construindo uma narrativa histórica, de base cronológica, a mostra reveste-se igualmente de uma componente pedagógica, de modo a ilustrar e documentar a evolução histórica do design português, paralela à das telecomunicações.

“Ponderada de modo retrospetivo, a reconfiguração das nossas vidas gerada pela passagem da lenta comunicação escrita ao paradigma dos contactos instantâneos, móveis e digitais foi também assinalada por momentos em que o design gráfico, urbano, de comunicação e industrial contribuiu de modo decisivo para tornar mais próxima a nossa relação com os correios, o telégrafo, o telefone, o correio azul ou o e-mail. De uma forma ou de outra, o design esteve sempre em toda a parte”, considera, em comunicado, a presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro.

A exposição ficará patente até 14 de julho.