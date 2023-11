Em comunicado, a diretora do museu, Clara Riso, indicou que às 11:00 do dia 30 de novembro vai haver uma visita orientada feita pela equipa do museu, a que se segue, às 15h30, uma outra visita, desta feita com o biógrafo de Fernando Pessoa Richard Zenith.

Às 19h00, há uma sessão de escuta imersiva do documentário “Não sei o que o amanhã trará”, de Sofia Saldanha, que morreu no ano passado.

“Neste dia de celebração, homenageamo-la também a ela, autora rigorosa e sensível de umas das mais bonitas peças que se fez sobre Fernando Pessoa”, disse Clara Riso, citada no comunicado.

Às 21h00, dá-se o concerto de João Afonso, que “revisita um projeto antigo de musicar textos de Pessoa e dá a conhecer essas composições”.

“30 de novembro é a data em que Pessoa faleceu, no ano de 1935. Fazer coincidir a abertura da Casa com a partida de Pessoa pode ser uma forma de entender que este é um espaço que prolonga a sua memória, a sua escrita, o seu legado. Até hoje Pessoa vive — na Casa Fernando Pessoa e, claro, em todos os leitores que o admiram no mundo”, realçou a diretora daquele espaço.

Os interessados em participar nas visitas e em assistir ao concerto devem fazer reservas, através do ‘email’ bilheteira@casafernandopessoa.pt.