A programação dos dez anos da Casa da Achada – Centro Mário Dionísio, que acolhe “espólio, interesses e obra” do escritor, pintor e ensaísta, foi publicada pela instituição no seu ‘site’, estende-se até 01 de outubro e envolve perto de duas dezenas de iniciativas, de concertos e debates, a exposições e mostras de cinema.

Às celebrações juntam-se “os amigos italianos da Lega di Cultura di Piadena”, associação cultural de Cremona, e artistas, cineastas, músicos, atores e escritores como Giuseppe Morandi, Juliette Achard, Luis Miguel Cintra, Peter Kammerer, Regina Guimarães, Serge Abramovic (Saguenail) e Sérgio Tréfaut, entre outros autores e intérpretes.

No primeiro dia, é inaugurada a exposição de pintura de Mário Dionísio, que toma por título um dos seus versos — “Pintura sem assunto, dirão os visitantes” –, e a mostra “Ser fotógrafo e não ter máquina, ter máquinas e não ser fotógrafo”, com imagens do realizador Giuseppe Morandi e a coleção de máquinas históricas de Vítor Ribeiro (Maçariku), um dos fundadores da Casa da Achada.

Luis Miguel Cintra, durante a sessão, revisita a leitura encenada de “Mais Verde, Mais Azul, Mais Branco, Mais Vermelho”.

Na sexta-feira, serão lançados os “Contos Completos”, do escritor, que reúnem, num só volume, os livros “O Dia Cinzento e Outros Contos”, “Monólogo a Duas Vozes” e “A Morte É Para os Outros”.

Serão também disponibilizadas listagens do arquivo, no ‘site’ da instituição, apresentadas por Eduarda Dionísio na sessão “Arquivo Mário Dionísio: usá-lo, como e para quê?”.