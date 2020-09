Na passada quinta-feira, dia 27 de agosto, o clube de leitura É Desta Que Leio Isto, juntou-se para conversar sobre o livro "Cem Anos de Solidão", do Prémio Nobel da Literatura Gabriel Garcia Marquez.

Neste encontro, contámos com a presença de Bruno Vieira do Amaral, escritor que lançou recentemente o livro Uma Ida Ao Motel e que já tinha expressado a importância do livro Cem Anos de Solidão na sua vida.

A história de Macondo, cidade onde se desenvolve toda a narrativa, é contada de forma bastante atípica. Repetem-se nomes de personagens ao longo de gerações, os episódios encadeiam-se através de memórias e antecipações e o escritor faz uso de um realismo mágico, onde a superstição, o irreal e o estranho são relatados como algo comum.

Estas características deram azo a que se discutisse a necessidade, ou não, de utilizar uma árvore genealógica para entender o livro, a forma como o imaginário da narrativa “nos faz acreditar que o céu é o limite” e a ilusão de que contar uma história assim parece fácil, tendo levado a que muitos outros escritores tentassem feitos semelhantes. Bruno Vieira Amaral concluiu até que “esta não foi uma história que o autor escolheu, mas sim uma história que escolheu o autor".

