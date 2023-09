Bárbara Fonte, Lucas Carneiro e Manuel Costa, Cláudia Cibrão e Guache são os quatro vencedores da nona edição dos Laboratórios de Verão, um projeto conjunto do CIAJG e do gnration, de Braga, que vão ver agora os seus trabalhos expostos em Guimarães, até ao dia 28 de janeiro.

“As propostas artísticas inscrevem-se em domínios que vão das artes visuais à ‘media art’, do desenho à instalação, de perfil performativo e expositivo. São propostas em aberto, que ensaiam as condições da sua visibilidade, fixação e mediação. Revelam interesses muito amplos, gestos poéticos que se relacionam a uma vontade de afirmação de linguagens autónomas”, pode ler-se no ‘site’ do CIAJG.

“Cifra”, de Dayana Lucas, nascida em Caracas em 1987 e atualmente radicada no Porto, mostra o trabalho de uma artista a quem o público deve estar atento, na opinião da diretora artística do CIAJG, Marta Mestre.

Quando da apresentação do programa do CIAJG, Marta Mestre disse que Lucas expõe “uma visão completamente pouco convencional do que [se pode] entender como desenho”.

“A sua produção artística encontra inspiração em territórios muito diversos: poesia, palavras, música, cinema, escultura e design. É impura e colaborativa, baseada em encontros com pessoas, seres, coisas. É livre e afirma uma voz individual e coletiva ao mesmo tempo”, pode ler-se na programação do CIAJG.

De acordo com o museu, “diante do atual empobrecimento da linguagem, dos signos e mensagens planas, ‘algoritmizáveis’, esta é uma exposição que deixa clara a vontade de recuar diante do que já foi dito”, indo mesmo mais longe: “Diríamos mesmo, que procura surrealizar”.

“Cifra” fica em exposição em Guimarães até abril do próximo ano, enquanto os trabalhos dos vencedores do Laboratório de Verão estão patentes até ao dia 28 de janeiro.

As inaugurações acontecem hoje às 17:00, havendo, uma hora depois, uma leitura do livro “Prova de Vida”, de Dayana Lucas, por Vuduvum Vadavã, ‘alter ego’ de Marta Ângela, da dupla Von Calhau!.

Às 18:30, atua a dupla Guache, de Luciana Melo e Gil Fortes; às 19:00, a DJ Chima Isaaro.