“Tenho a sorte de ter umas equipas incríveis que me fazem grande e eu faço-os grandes ensinando-lhes o que mais me de dá gosto. São 44 anos de profissão, sem esconder nada. Isso faz-me o homem mais feliz do mundo, cumprir um sonho, aliás isto é mais do que um sonho”, afirmou o 'chef' espanhol.

O 'chef' que falava à agência Lusa no final da gala de apresentação do Guia Michelin Espanha e Portugal de 2019, que decorre no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, revelou que o segredo para o sucesso é “nunca mudar”.

“Sou o melhor cozinheiro que posso ser, a pessoa que nunca muda. Sou o mesmo que era quando andava pelas ruas na parte velha da cidade, quando era pequeno. Quando lido com os meus colegas, com um jardineiro ou um jornalista, coloco-me no seu lugar, seja aprendiz de cozinha, jardineiro ou jornalista”, disse.

O conceituado 'chef' basco inaugurou este mês o seu primeiro espaço em Portugal, na Torre Vasco da Gama, no Parque das Nações, depois daquilo que considera ter sido uma “proposta irrecusável”.