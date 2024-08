Com encenação de Carlos Arthur Tiré esta é uma história que arranca com a questão: O que faria se a sua conta bancária, sempre no vermelho, apresentasse um saldo de milhões?

Segundo a sinopse, tudo se começa numa quinta feira quando um poderoso banqueiro e de um gerente bancário do Feijó vão cruzar-se por causa de um cheque de 5 milhões de euros.

"Rogério trabalha há 25 anos no banco mas ainda não conseguiu comprar o carro dos seus sonhos, um modesto VW Golf. Hélia, a sua mulher, funcionária pública, honesta e trabalhadora, perde-se em concursos de valor acrescentado. O filho, André, estuda engenharia e dá explicações que nunca são pagas. A notícia do eventual despedimento de Rogério cai como uma bomba e torna-se o ponto de partida para mais uma comédia hilariante" acrescentam.

O texto é escrito por Juca de Oliveira e conta com interpretações de Marcos Caruso, José Raposo, Carla Andrino, Rui Unas, Sara Barradas e Ivo Lucas.

Os bilhetes já estão à venda para as diferentes datas e podem ser adquiridos aqui. No dia 21 de setembro estreia no Casino de Lisboa - Auditório dos Oceanos e a 6 de março vai estar no Sá da Bandeira, no Porto.