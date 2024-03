A primeira temporada da 12.ª edição do Ciclo de Requiem de Coimbra decorre durante este mês, com três concertos em três locais distintos da cidade, numa iniciativa que se propõe a fazer “uma verdadeira odisseia musical”, afirmou a Ecos do Passado, associação que organiza o evento, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O ciclo arranca a 09 de março, com um concerto na Igreja Rainha Santa Isabel, no Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, em que o anfitrião Coro Sinfónico Inês de Castro recebe o coro luxemburguês Voices International, para um espetáculo onde serão interpretados os autores contemporâneos Dan Forrest e Peter Anglea.

A 16 de março, a Santa Casa da Misericórdia de Coimbra recebe um concerto novamente com o coro anfitrião e o coro de vozes masculinas Vocês Verbi.

No dia 29, o Coro Sinfónico Inês de Castro, acompanhado pela Orquestra de Guimarães, irá apresentar a obra clássica sinfónica “Cristo no Monte das Oliveiras”, de Beethoven, no Grande Auditório do Convento São Francisco.

Na segunda temporada, o Coro Sinfónico Inês de Castro irá pegar noutra obra clássica sinfónica, “Requiem Alemão”, de Brahms, e vai apresentá-la na Polónia, em outubro, na cidade de Rzeszów, “emblemática cidade de acolhimento” de refugiados ucranianos, participando num concerto a convite da orquestra filarmónica local, referiu a associação.

De acordo com a nota de imprensa, a mesma obra de Brahms será depois apresentada em Vila Franca de Xira (01 de novembro) e Coimbra (02 de novembro).

O ciclo “promete transcender os limites da performance musical, conectando-se com o âmago das lutas pelos direitos humanos”, realçou a organização, considerando que cada concerto “é uma celebração vibrante, unindo o poder da música às causas que moldam o nosso mundo”.