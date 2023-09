Lisboa, Braga, Coimbra, Covilhã, Évora, Funchal e Ponta Delgada são algumas das cidades portuguesas onde a ciência sai dos laboratórios para a rua, no âmbito da iniciativa que se repete por toda a Europa com o objetivo de apresentar, de forma divertida, a diversidade da ciência e o seu impacto no quotidiano.

Em Lisboa, a Noite Europeia dos Investigadores terá, como habitual, vários palcos. No veterano Centro Ciência Viva, o tema este ano está relacionado com a evolução e o Pavilhão do Conhecimento promete levar os visitantes numa viagem no tempo, “desde a origem do universo até às inovações promissoras do futuro”.

Com uma experiência visual imersiva que recria a expansão do universo depois do Big Bang, conversas com paleontólogos, exposições de vários projetos, jogos interativos e até um ‘workshop’ sobre gastronomia molecular, o evento vai prolongar-se das 18:00 às 00:00.

Na outra ponta da capital, a Fundação Champalimaud acolhe a partir das 15:00 mais de 50 atividades organizadas pelo consórcio Researchers in Action for Inclusion in Science and Education, que junta também o Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes e a organização Native Scientists.

Dedicada ao tema da inclusão e diversidade, estão marcadas visitas noturnas aos laboratórios da Fundação, debates, espetáculos, além de oficinas e estações práticas de ciência.

Para quem estiver em Lisboa hoje à noite, outra opção é no Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa e no Jardim do Príncipe Real, onde serão organizadas mais de uma centena de atividades.

Sobre temas tão diferentes como arquitetura e ciências da saúde, artes e física e química, ambiente e matemática, a noite coordenada pela Universidade de Lisboa vai contar com várias demonstrações, escalada, ‘workshops’ e até um ‘escape room’ baseado no grande incêndio na Faculdade de Ciências em 1978.

É também sob o mote “Ciência para todos – sustentabilidade e inclusão” que Braga, Coimbra e Évora voltam a receber a Noite Europeia dos Investigadores, com dezenas de atividades nas três cidades.

Em Coimbra, além do evento na baixa da cidade, o mercado municipal D. Pedro V acolhe a “Liga da Ciência”, que no ano passado se realizou em Vila Nova de Gaia e que empresta o tema às histórias de banda desenhada dos super-heróis e do “multiverso”.

Na Covilhã, a “Maratona da Investigação” convida as pessoas a participarem em conversas com investigadores sobre diferentes temas, enquanto no Funchal e Ponta Delgada a organização da Noite Europeia dos Investigadores será sobretudo dedicada ao ambiente e alterações climáticas.

Além de Portugal a Noite Europeia dos Investigadores acontece também nos outros 26 países da União Europeia, que também vão organizar atividades para levar a ciência à rua durante uma noite.