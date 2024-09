O leilão de parte da coleção Paul e Jacqueline Duchein aconteceu na segunda-feira e alcançou um valor global de perto de 7,5 milhões de euros, incluindo a venda de trabalhos de Toyen, Josef Sima ou Victor Brauner, entre outros.

A obra de destaque de Vieira da Silva (1908-1992) foi o óleo sobre tela “Curiosités”, de 50 por 65 centímetros e pintado em 1980, que, com uma estimativa de venda entre 80 e 120 mil euros, acabou por ser arrematado por 220,5 mil euros, enquanto “Les Irrésolutions résolues IX”, com a mesma estimativa, de 1969 com 89 por 116 centímetros, foi vendido por por 119,7 mil euros.

As outras obras de Vieira da Silva vendidas neste leilão foram o quadro “Façades”, de 1982, por 63 mil euros, acima da estimativa de 50 mil, o guache sobre papel “Nature morte”, de 1986, por 11.340 euros, e o painel de azulejos “Le Chat”, do mesmo ano, por 4.032 euros.

Em dezembro do ano passado, a pintura “Construction” foi vendida pela mesma leiloeira, em Paris, por 245 mil euros.

Em julho de 2020, o quadro a óleo “Tours d’arme” foi apresentado entre obras de arte do século XX num leilão internacional da Christie’s, com uma estimativa entre 600 mil e 800 mil euros, mas não chegou a ser vendido.

Em 2018, outra obra de Vieira da Silva, “L’Incendie 1”, foi leiloada em Londres, pela mesma leiloeira, por um valor recorde para a artista de 2,290 milhões de euros.

Pintado em 1944, partia com uma estimativa de base entre 1,2 milhões de euros e 1,6 milhões de euros.

Nascida em Lisboa, em 1908, Vieira da Silva mudou-se para a capital francesa quando tinha 19 anos para poder estudar durante uma época de grande atividade artística, tendo acabado por se instalar na cidade, onde morreu em 1992.