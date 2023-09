Num comunicado enviado às redações, a CML explica que o programa 'Um Teatro em cada Bairro' tem como missão criar uma rede de centros culturais de proximidade com diferentes características e dimensões, que permitam uma oferta diversificada de propostas culturais, construída com o envolvimento e a participação das comunidades e dos agentes locais.

No caso do Cine-Teatro Turim, agora renomeado Turim, o segundo equipamento cultural que integra este programa, a autarquia sublinha que este é "um espaço emblemático que marcou profundamente diferentes gerações", pretendendo-se agora, já renovado, que seja "usufruído por todos e que possa contribuir para a dinamização e revitalização não só da Freguesia de Benfica, mas também da zona norte da cidade".

Este equipamento cultural vai assim contar com diferentes valências e uma oferta cultural variada, entre teatro, dança, música, cinema, artes performativas, entre outras iniciativas, e ainda um serviço de restauração com dois espaços: o restaurante de francesinhas Camada e o Arcade Bar a pensar em todos aqueles que queiram desfrutar de um momento de pausa, antes e depois dos espetáculos.

A CML acrescenta que Turim terá ainda "uma vertente de apoio aos artistas e agentes culturais, a novos talentos, bem como às coletividades e associações locais, com o objetivo de incentivar não só a multidisciplinariedade, mas também de melhorar as assimetrias existentes no acesso à fruição cultural e ao lazer".

Em declarações à Lusa, o presidente da Junta de Freguesia de Benfica, Ricardo Marques, lembrou o esforço financeiro feito pela família de Afonso Moreira, proprietária do espaço, e das suas filha, as atrizes Anabela e Margarida Moreira, em manter o espaço aberto, mas a crise financeira acabou por levar ao fecho de portas.

“Em 2020 falei pela primeira fez com o senhor Afonso Moreira. Andámos ali no namoro uns meses um com o outro e pudemos, em 2021, fechar aquilo que foi a base do acordo e anunciar ao mundo que iríamos fazer obras e reabrir”, explicou Ricardo Marques.

De acordo com o responsável, a autarquia fez um contrato de arrendamento a dez anos para “devolver o cineteatro à comunidade de Benfica, mas também de Lisboa e da Amadora, a todos aqueles que, ao longo de gerações, amaram vir a esta sala pequenina, a este espaço tão acolhedor”.

“Vai ser um reviver de memórias, perspetivando o futuro. Foi uma frase que ouvi hoje de manhã e acho que agora vou usar, citandos os direitos de autor do nosso caríssimo Gonçalo Lopes”, sublinhou Ricardo Marques, salientando que os ‘open days’ realizados em maio passado fizeram regressar as memórias de muitas pessoas em relação ao espaço.

O autarca contou que ouviu de quem passou naqueles dois dias pelo Turim frases de pais para filhos como “foi aqui que conheci a tua mãe”, “foi aqui que vim pela primeira vez ao cinema” ou “foi aqui que durante muitos anos vinha passar a tarde com a [Dona] Lurdes, que trabalhava no cinema”.

“Há muita gente que tem grandes memórias e grandes lembranças (….) É um regresso ao cinema de bairro, com programação diferenciada, indie, e de grande proximidade. Eu sei que vai fazer muita diferença naquilo que é as pessoas terem a cinco, dez minutos de casa uma resposta cultural destas”, sublinhou.

No dia 16 de setembro, este sábado, às 11h00, terá lugar a cerimónia oficial de abertura do Turim com a presença do presidente da Câmara, Carlos Moedas, o presidente da Junta de Freguesia de Benfica, o vereador da Cultura, Diogo Moura e a diretora municipal de Cultura, Laurentina Pereira.

Ao longo deste dia vai ter lugar um conjunto de propostas culturais dirigidas a toda a família, nomeadamente: às 10h00, o desafio Arcade em família, prémios e animação a decorrer também no domingo, às 11h30, a peça de teatro infantil “Trilogia do Lobo” pela Associação Juvenil de Animação Artística O Tártaro, às 14h30, a exibição do filme “Ghostbusters” de Ivan Reitman, o primeiro filme a ser exibido no Cine-Teatro Turim em 1984.

Às 17h00 haverá ainda uma conversa o humorista e radialista Nuno Markl e às 21h00 o auditório Afonso Moreira volta a abrir as suas portas para o concerto Lisboa Criola com curadoria de Dino D’Santiago e a presença de artistas emergentes.

Por último, às 23h30, caberá ao músico Rui Pregal da Cunha encerrar este primeiro dia no Arcade Bar.

O dia seguinte, 17 de setembro, domingo, será dedicado à animação portuguesa com a exibição, às 11h00, do filme “Os Demónios do Meu Avô”, a primeira longa-metragem portuguesa em stop motion da produtora Sardinha em Lata a que se seguirá uma conversa com o realizador Nuno Beato onde serão apresentados alguns dos bonecos que foram criados para este filme.

Às 15h00, está prevista a sessão musical infantil “Magoland – Festa na Floresta! Vamos Dançar Com os Animais da Floresta”, uma experiência única dirigida às família e que combina animação 3D com fantoches em tamanho real.

Já no final da tarde, às 19h00, músico intimista de João Feneja irá apresentar o seu primeiro trabalho de estúdio e pelas 21h00, o género humor invade o auditório Afonso Moreira com Joana Gama, David Cristina e Dagu a convite da comediante Liliana Marques.

O fim de semana termina às 22h15, com um segundo momento de Stand Up Comedy com a Associação Menino da Lágrima.

No contexto das comemorações dos 40 anos do Turim, será ainda inaugurada no dia 16 de setembro, a exposição “Lugar de Memória com Futuro”, com curadoria da Junta de Freguesia de Benfica. Esta exposição reúne um conjunto de materiais de arquivo, entre recortes, fotografias e documentos, que retratam a sua atividade enquanto espaço de cultura e de lazer.

A nova sala do Turim conta com 90 lugares, o que a faz ser “um espaço mais intimista” que outras salas, segundo Ricardo Marques.

De acordo com a agência Lusa, a Junta de Freguesia de Benfica suportou em 350 mil euros de investimento nas obras de requalificação, enquanto a Câmara de Lisboa apoiou com 150 mil euros.

*Com Lusa