O festival, dedicado ao cinema de “arquivo, memória e etnografia”, destaca a obra “de imensa sensibilidade, muitas vezes versada sobre quotidianos familiares e comunitários”, em comunicado, realçando ainda que Varejão é natural do Porto.

Assim, a noite de abertura do festival, a 14 de outubro, terá a exibição de “Ama-San”, melhor filme português no DocLisboa 2016 e mais tarde premiado no festival de Sarajevo, numa sessão marcada para o Cinema Trindade.

No último dia, 19 de outubro, no Cinema Passos Manuel, serão projetadas as curtas-metragens “Fim de semana” (2007), “Um Dia Frio” (2009) e “Luz da Manhã” (2012).

O documentário “No Escuro do Cinema Descalço os Sapatos”, de 2016, será exibido no dia 18, na cerimónia de entrega de prémios do festival.