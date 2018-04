A sessão insere-se nas comemorações dos 50 anos do levantamento estudantil, que levou à greve geral em França e à dissolução da Assembleia Nacional, e faz parte do ciclo “L’Utopie”, da Cinemateca Francesa, que procura reconstruir a programação da primeira Quinzena dos Realizadores, criada em 1969 pela Sociedade dos Realizadores de Cinema, com aposta em novas obras e no inconformismo da época, em oposição à corrente institucional.

Dos filmes apresentados na primeira Quinzena dos Realizadores, o ciclo “L’Utopie” conseguiu recuperar 65, entre os quais “La primera carga al machete”, do realizador cubano Manuel Octavio Gómez, que abriu a primeira Quinzena, com o apoio do então embaixador de Cuba em Paris, o escritor Alejo Carpentier.

Fazem parte da recolha “Diário de um ladrão”, do japonês Nagisa Oshima, “Invasão”, do argentino Hugo Santiago, escrito em parceria com Jorge Luis Borges e Adolfo Bioy Casares, “Maria”, da húngara Márta Mészáros, “Uma mulher meiga”, do francês Robert Bresson, assim como “Three”, o único filme dirigido pelo escritor norte-americano James Salter.

Dos Estados Unidos também participou o veterano Roger Corman, que já levava quase duas décadas de trabalho, com os seus filmes de ‘série B’ a transformarem-se em produções de culto, como “O corvo”, “O fosso e o pêndulo” e “Loja dos Horrores”. Ao inconformismo da nova secção de Cannes, Corman levou “Os hippies”.

O diretor artístico da primeira Quinzena, Pierre-Henri Deleau, programou esta secção durante 30 anos, estando na origem da escolha de Manoel de Oliveira, que venceu o prémio da crítica em 1998, com “Viagem ao princípio do mundo”.

O feito foi repetido no ano passado por Pedro Pinho, com a “A fábrica de nada”. Em 2013, João Nicolau, venceu o prémio de melhor curta-metragem com “Gambozinos”.

José Álvaro Morais, Teresa Villaverde, João Pedro Rodrigues, Miguel Gomes, Marco Martins, João Botelho, Susana Nobre e Basil da Cunha são outros portugueses selecionados para a Quinzena dos Realizadores, depois de José Fonseca e Costa, com “Os Demónios de Alcácer Quibir”, em 1977, o primeiro filme português nesta secção.

A Cinemateca Francesa é uma das nove instituições de Paris que se uniram para assinalar os 50 anos do Maio de 68, ao longo deste ano, a par de Universidade Paris Nanterre, Théâtre des Amandiers, Le Palais de Tokyo, museu de arte contemporânea, Cidade da Arquitetura e do Património, Arquivos Nacionais, Biblioteca Nacional, Escola Superior de Belas-Artes e Centro Georges Pompidou.

As nove instituições têm por objetivo ir à origem do movimento político e social, que partiu das universidades e chegou ao operariado, analisar o seu legado e a sua vigência na atualidade.