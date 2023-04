Originalmente publicado em 1914, dois anos antes da morte do autor, “Kokoro” é, até hoje, o seu romance mais lido e conhecido em todo o mundo, mas só este mês chegou ao mercado editorial português, pela Presença.

“Este é o mais emblemático romance de um dos mais importantes autores japoneses dos últimos dois séculos, uma história que ilumina a amizade como o sentimento mais profundo da vida”, afirma a editora.

O título significa “coração”, mas na obra assume diversas 'nuances', como afeto, espírito, determinação, coragem ou sentimento, e centra-se em duas personagens: um rapaz, de quem não se conhece o nome, que procura dar sentido à sua existência e perceber o que o rodeia, enquanto dá os primeiros passos na vida adulta, e um ancião, que é apresentado como Mestre e que é um mentor para o jovem.

A história passa-se no Japão do início do século XX, época em que se avizinham grandes mudanças no país. O Mestre está há muito exilado do mundo, mas vê no ingénuo e jovem discípulo alguém a quem confiar as memórias e os segredos que lançaram uma larga sombra de culpa sobre a sua vida.

Esta história de amizade entre os dois protagonistas “espelha, subtil e poeticamente, o abismo entre duas gerações que representam, elas mesmas, o desvanecer de um tempo e o nascimento de uma nova era”, segundo a editora.

O Mestre está tomado pela angústia e paralisado pela inação, e o jovem idealista luta por conseguir compreendê-lo, algo que só poderá acontecer quando a morte do imperador Meiji abrir portas para a chegada de um novo Japão.

Descrito no prefácio, pelo filósofo japonês Tanikawa Tetsuzo (1895-1989), como um “romance do género psicológico”, “Kokoro” está dividido em três partes.

Na primeira, intitulada “O Mestre e eu”, o “eu” do romance, que é o jovem estudante, encontra aquele a quem doravante chamará Mestre e cujo encanto enigmático o atrai, levando-o à procura de desvendar o seu segredo, conduzindo gradualmente o leitor ao cerne da trama.

A segunda parte, “Os meus pais e eu”, forma uma espécie de digressão de volta à sua província, onde o estudante cuida do seu pai moribundo.

Na terceira parte, “O Mestre e o testamento”, que é também a central, o Mestre, antes de se matar, escreve ao estudante o seu testamento moral, a sua confissão.

“Esta confissão, ao mesmo tempo que desvenda todos os mistérios, torna visível o tipo de necessidade interior que a pouco e pouco, empurrou o Mestre para o suicídio”, explica Tanikawa Tetsuzo.

Considera o filósofo que poderá haver neste romance “estados de alma que desconcertam o leitor ocidental”, mas que algumas atitudes “inexplicáveis” podem ser explicadas pelo antigo código moral japonês: estoicismo e silêncio.

“Além disso, na ordem dos costumes, certas cenas do final de Meiji darão ao leitor ocidental uma impressão de estranheza: a vida dos estudantes, as relações entre homens e mulheres, as relações familiares entre as pessoas do campo, refere, acrescentando que essas imagens vistas por olhos estrangeiros permanecem “um precioso marco na história mutável” do moderno Japão.

Juntamente com o “Não-humano”, de Osamu Dazai, “Kokoro” é um dos romances mais vendidos de todos os tempos no Japão, tendo vendido mais de sete milhões de exemplares no país a partir de 2016.

Nascido em Tóquio em 1867, Natsume Soseki é amplamente considerado o maior romancista moderno japonês.

Formou-se em Língua e Literatura Inglesa na Universidade de Tóquio, em 1893, onde, depois, também lecionou.

Em 1905, o seu primeiro romance, “Sou Um Gato”, trouxe-lhe grande reconhecimento e, no ano seguinte, abandonou a carreira académica e consagrou inteiramente a sua vida à escrita.

