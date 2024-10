Cláudia Abreu apresenta o seu primeiro monólogo, idealizado e escrito pela própria a partir da vida e obra de Virginia Woolf. Em cena, a atriz interpreta a escritora inglesa, cuja trajetória foi marcada por tragédias pessoais e uma linha ténue entre a lucidez e a loucura.

A estrutura do texto apoia-se no recurso mais característico da literatura da escritora: a alternância de fluxos de consciência, capaz de ‘dar corpo’ às vozes reais ou fictícias, sempre presentes na sua mente, refere a produtora em comunicado.

A dramaturgia de “VIRGINIA” foi concebida como inventário íntimo da vida da autora. Nos seus últimos momentos, ela recorda acontecimentos marcantes da sua vida, a paixão pelo conhecimento, os momentos felizes com os amigos do grupo intelectual de Bloomsbury, além de revelar afetos, dores e o seu processo criativo. Este espetáculo é assim o resultado dos vários cruzamentos que a obra de Virginia Woolf efetuou com a trajetória de Cláudia Abreu. A vida e a obra da autora inglesa são os motores de criação deste espetáculo, fruto de um longo processo de pesquisa e experimentação que durou mais de cinco anos.

O primeiro monólogo da carreira da atriz, marca ainda a sua estreia na dramaturgia e o regresso da parceria com Amir Haddad, que a encenou em ‘Noite de Reis’ (1997). Estreado em 2022, o espetáculo teve já duas temporadas em São Paulo e no Rio de Janeiro, tendo ainda passado por mais de 20 cidades brasileiras e registado mais de 40.500 espetadores.

Os bilhetes para este espetáculo já estão à venda e pedem ser adquiridos aqui com o custo de 22 euros.