Está escolhido o sucessor de Salvador Sobral. Cláudia Pascoal é a grande vencedora da 50ª edição do Festival RTP da Canção. O tema "O Jardim" representará Portugal na Eurovisão, que este ano acontece em Lisboa.

Entre apontamentos humorísticos, uns melhor conseguidos que outros, e algumas "bocas para barulho" alusivas à polémica que levou à desistência de Diogo Piçarra, Guimarães, berço da nação, coroou Cláudia Pascoal como a grande vencedora do Festival. Composta por Isaura, "O Jardim" será a representante de Portugal na Eurovisão.

À semelhança do que aconteceu com Salvador Sobral, o site especializado WiwiBloggs, um dos mais influentes no que à Eurovisão se trata, revelou esta quinta-feira que "O Jardim" seria o seu favorito à vitória no Festival RTP da Canção. E acertou, pela segunda vez.

"Agora que não está. Rego eu o teu jardim"

Cláudia Pascoal vem de Gondomar, faz edição de vídeos para vários youtubers e tem um single com Pedro Gonçalves. Atualmente tem dois projetos distintos: um a solo com baladas e outro com uma banda de originais em inglês. Aos 23 anos participou no concurso de talentos da RTP, The Voice. Antes, foi apresentadora do programa Curto Circuito, na SIC Radical.

Numa entrevista recente ao Observador resumiu-se como " uma miúda que muda de carreira de meio em meio ano e muda de cabelo de semana em semana". Conta ainda que o convite de Isaura surgiu por Facebook e que chorou no momento que o recebeu — diz ser conhecida por ser uma chorona.

Na segunda semifinal, "O Jardim" conquistou 10 pontos do júri e do público. A canção, explica Isaura, foi escrita para recordar a sua avó.

Recorde aqui a atuação:

Com apresentação de Filomena Cautela e Pedro Fernandes, quem deu o pontapé de saída foi Jon Ola Sand. O supervisor da Eurovisão subiu a palco do Multiusos, lotado por cerca de três mil espetadores, para abrir o desfile das canções finalistas e piscar o olho ao evento de maio. Dezassete anos depois, o evento saiu da capital. Uma fórmula que a RTP promete repetir nos próximos três anos. Um palco de dimensões eurovisivas que não foi demasiado grande para a música portuguesa.

Cerca de três mil pessoas lotaram o Pavilhão Multiusos para ver, ouvir e apoiar os intérpretes finalistas. Sem bananas mas também sem grandes novidades relativamente às atuações das semifinais (Peu mudou de casaco, atenção), os 14 temas desfilaram a um ritmo "vamos lá despachar isto que o queremos é chegar às votações".

Recorde aqui todas as atuações.

E à semelhança das semifinais e de outras edições, o Festival prestou homenagem aos nomes que ajudaram a escrever uma história que já conta com 53 anos.

Nascidas na década de 80, pela mão de Tozé Brito, as Doce foram a primeira girl band nacional (e uma das primeiras da Europa). Eram Fá (Fátima Padinha), Teresa Miguel, Lena Coelho e Laura Diogo, mas esta noite foram Catarina Salinas, Marta Ren, Selma Uamusse e Ana Bacalhau. Num medley tributo composto pelos temas "Ali-Babá", "Ok-Ko", "Quente, Quente, Quente", "Amanhã de Manhã" e "Bem Bom", com o qual venceram o Festival em 1982, impossível foi não dançar.

Simone dispensa apresentações, mas não lhe foram poupados elogios (nunca poucos). "Sol de Inverno", na voz de Áurea, "Apenas o meu povo", na voz de Marisa Liz, e "Desfolhada", na voz da própria — quarenta e nove anos depois de a ter cantado nesse mesmo palco. Um momento emotivo a que poucos ficaram indiferentes.

Quem assistiu à gala teve ainda oportunidade de ouvir, em primeira mão, "Maria do Mar" na voz de Luísa Sobral. E por falar em Sobral, ficou a faltar Salvador e "Amar pelo Dois" nesta passagem de testemunho.

A votação

"O jardim", da autoria de Isaura, foi a canção mais pontuada, por acumulação de votos atribuídos pelo júri regional e pelo público (através de televoto). "Para Sorrir Não Preciso de Nada", de Catarina Miranda, foi a canção mais votada (12 pontos) pelo júri regional.

Na grande final o processo de votação é diferente das semifinais. O vencedor é encontrado através do televoto (50%) e de um júri regional (50%), constituído por representantes das cinco regiões de Portugal Continental (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve) e das duas regiões autónomas (Madeira e Açores).

Votação do Público

12 pontos - O Jardim, Cláudia Pascoal

10 pontos - Para sorrir eu não preciso de nada, Catarina Miranda

8 pontos - Só por ela, Peu Madureira

7 pontos - Para te dar abrigo, Anabela

6 pontos - (Sem título), Janeiro

5 pontos - O voo das cegonhas, Lili

4 pontos - Sem medo, Rui David

3 pontos - Sunset, Peter Serrado

2 pontos - Patati Patata, Minnie & Rhayra

1 ponto - Bandeira azul, Maria Inês Paris

Votação do Júri Regional

Norte, dadas pelo escritor Valter Hugo Mãe

8 pontos - Para sorrir não preciso de nada, Catarina Miranda

10 pontos - O jardim, Cláudia Pascoal

12 pontos - Só por ela, Peu Madureira

Centro, dadas pelo músico David Fonseca

8 pontos - Sem título , Janeiro

10 pontos - 13 - O jardim, Cláudia Pacoal

12 pontos - Para Sorrir eu não preciso de nada, Catarina Miranda

Lisboa, dadas pela cantora Marta Hugon

8 pontos - Anda estragar-me os planos, Joana Barra Vaz

10 pontos - O jardim, Cláudia Pascoal

12 pontos - Para sorrir eu não preciso de nada, Catarina Miranda

Alentejo, dadas pelo jornalista Adelino Faria

8 pontos - Só por ela, Peu Madureira

10 pontos - O jardim, Cláudia Pascoal

12 pontos - Para sorrir eu não preciso de nada, Catarina Miranda

Algarve, dadas pela cantora Vivianne

8 pontos - Para sorrir eu não preciso de nada, Catarina Miranda

10 pontos - Só por ela, Peu Madureira

12 pontos - O jardim, Cláudia Pascoal

Açores, dadas pelo radialista Tiago Ribeiro

8 pontos - Zero a Zero, Joana Espadinha

10 pontos - Anda estragar-me os planos, Joana Barra Vaz

12 pontos - Sem título, Janeiro

Madeira, dadas pela cantora Joana Machado

8 pontos - Sem título, Janeiro

10 pontos - Anda estragar-me os planos, Joana Barra Vaz

12 pontos - Para sorrir eu não preciso de nada, Catarina Miranda

A caminho da Eurovisão

Em maio, já em Lisboa, a composição de Isaura, interpretada pela própria e por Cláudia Pascoal, vai ser a voz de uma nação que depois da vitória de Salvador Sobral em 2017, a primeira de Portugal, voltou a fazer as pazes com o Festival da Eurovisão.