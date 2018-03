O Coliseu de Lisboa recebe hoje a segunda edição de um combate musical entre quatro equipas de músicos portugueses, intitulado Red Bull Music Culture Clash, e no final haverá um vencedor, escolhido pelo público.

No Coliseu estarão montados quatro pequenos palcos - um para cada equipa de músicos - que tocarão alternadamente. A equipa que receber mais aplausos do público, medidos por um sonómetro, ganha o combate.

Nesta segunda edição, conduzida por Carlão e Alex D'Alva Teixeira, as equipas são lideradas por Capicua, por Rui Pregal da Cunha, por Richie Campbell e pelos Paus.

Inspirado nos famosos 'sound clash' jamaicanos, o Red Bull Music Culture Clash tem percorrido o mundo, de Londres a Nova Iorque, passando por Toronto, Manchester ou Milão", refere a promotora, e aconteceu pela primeira vez em Lisboa em 2017.

Da equipa de Capicua farão parte DJ D-One, M7, Ana Bacalhau, Eva Rap Diva, Marta Ren e Blaya, enquanto os Paus convidam DJ Glue, Mike El Nite, Holly Hood e Silk.

Richie Campbell apresenta-se com Mishlawi, General Gogo, Luís Franco Bastos, Ben Miranda, Dengaz, Plutonio, DJ Dadda, Dodas Spencer e Afonso Ferreira, e Rui Pregal da Cunha subirá ao palco com os Capitão Fausto, Memória de Peixe e Throes + The Shine.