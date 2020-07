O espetáculo “Idiot Prayer: Nick Cave Alone”, com o músico ao piano, inclui canções históricas de Nick Cave, conhecidas do seu trabalho com os Bad Seeds e os Grinderman, a par de “temas raros que a maioria dos fãs vai ouvir pela primeira vez”, sem esquecer o seu mais recente álbum "Ghosteen", segundo o comunicado divulgado.

O espetáculo foi filmado pelo realizador e diretor de fotografia Robbie Ryan ("The Favourite", "Marriage Story"), no Wset Hall do Alexandra Palace’s, em Londres, e teve montagem de Nick Emerson ("Lady Macbeth", "Emma", "Greta").

A emissão terá uma duração de 90 minutos e ficará disponível apenas em 'streaming', enquanto for feita a transmissão.

Os bilhetes de acesso estão à venda a partir do 'site' do músico.

O concerto de Nick Cave and the Bad Seeds, na Altice Arena, em Lisboa, originalmente marcado para 19 de abril de 2020, foi reagendado para 24 de maio de 2021.